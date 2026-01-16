Индустриалното производство преживя бурен ръст през 2025-а година. Първоначално то отбеляза значителен тласък от слабите нива, наблюдавани в края на 2024 г., поради американското предварително зареждане с европейски продукти, става ясно от нов доклад на ING, публикуван от световните медии.

След известния спад производството донякъде намаля, тъй като американското предварително зареждане приключи, но сега изглежда, че има нов живот в индустриалното възстановяване на еврозоната. С увеличение през септември, октомври и ноември, производството сега е на най-високото си ниво от две години и половина, без да се брои бурният месец март, когато американското предварително зареждане достигна своя връх.

Определянето на добрата посока на производството остава трудно в краткосрочен план, що се отнася до промишлеността. С очакваните повече вътрешни инвестиции, производството би трябвало да се увеличи, но въпросът е дали вече виждаме значителен тласък. Ръстът през ноември се дължи главно на производството на капиталови стоки, което сега е с 3,6% по-високо отколкото преди година.

Повечето големи икономики в еврозоната отбелязаха растеж през последните месеци. В същото време индексът PMI за производството показа слабост, като се премести от 50,7 през август до 48,8 през декември с постоянна низходяща тенденция.

Това показва, че макар оптимизмът за предстоящата година да остава сред производителите, въпросът е дали ще видим продължаващо възстановяване на производството през следващите месеци. Може да е нестабилно, но индустрията в еврозоната изглежда показва повече признаци на живот, тъй като инвестиционните планове се превръщат в действия.