Китайската компания Origin Quantum Computing Technology, базирана в Хефей, пусна за свободно изтегляне своята квантова операционна система Origin Pilot — стъпка, която Инженерният изследователски център по квантови изчисления в провинция Анхуей описа като световен пробив в областта на квантовия софтуер.

Квантовите компютри работят по коренно различни физически принципи от познатите ни машини, което теоретично им позволява да решават определени класове задачи значително по-ефективно — сред тях симулирането на молекулярни процеси, оптимизацията на сложни системи и криптографията.

Технологията обаче все още е в ранен стадий и практическите ѝ приложения в индустриален мащаб остават до голяма степен въпрос на бъдещето.

Дебют за близо $2 милиарда: Европейска компания за квантови изчисления излиза на борсата

Дебют за близо $2 милиарда: Европейска компания за квантови изчисления излиза на борсата

Финландската IQM е основана през 2018 г.

Досега достъпът до нея е бил ограничен предимно до добре финансирани лаборатории и големи технологични компании, отчасти поради липсата на публично достъпна софтуерна инфраструктура.

Origin Pilot е представена за първи път през 2021 година и оттогава е преминала през множество итерации. Системата управлява основните функции на квантовите компютри: планиране на ресурси, хардуерно-софтуерна координация, паралелна обработка на задачи и автоматично калибриране на кубити.

Поддържа три от водещите хардуерни подхода в сектора — свръхпроводящи кубити, уловени йони и неутрални атоми, и е внедрена в серията квантови компютри Origin Wukong, 72-кубитова система, пусната в началото на 2024 година.

Според Science and Technology Daily потребителите могат да изтеглят системата от официалния сайт на Origin Quantum и да се свързват с различни физически квантови чипове чрез програмната рамка QPanda.

Системата се предлага в две издания — общодостъпно и корпоративно, като последното добавя функции като постквантова криптография и възможности за разпределени изчисления.

Центърът от Анхуей посочва, че в момента никоя друга зряла квантова операционна система не е достъпна за локално изтегляне и внедряване в световен мащаб. Американските технологични гиганти IBM и Alphabet предлагат програмни среди — съответно Qiskit и Cirq — и облачен достъп до квантов хардуер, но техните операционни системи не са публично достъпни за изтегляне.

Българските фирми вече могат да използват квантови компютри

Българските фирми вече могат да използват квантови компютри

Equinix и Alice & Bob обявиха своето сътрудничество

С отварянето на унифицираните си програмни интерфейси Origin Pilot цели да снижи бариерите за изследователски институции, университети и разработчици по света.

Пускането идва в стратегически момент: Китай се подготвя за мартенските законодателни сесии, на които се очаква официалното публикуване на 15-ия петгодишен план за периода 2026—2030 г. В него квантовите технологии заемат първо място сред шестте приоритетни "индустрии на бъдещето".