Китайската компания Origin Quantum Computing Technology, базирана в Хефей, пусна за свободно изтегляне своята квантова операционна система Origin Pilot — стъпка, която Инженерният изследователски център по квантови изчисления в провинция Анхуей описа като световен пробив в областта на квантовия софтуер.

Квантовите компютри работят по коренно различни физически принципи от познатите ни машини, което теоретично им позволява да решават определени класове задачи значително по-ефективно — сред тях симулирането на молекулярни процеси, оптимизацията на сложни системи и криптографията.

Технологията обаче все още е в ранен стадий и практическите ѝ приложения в индустриален мащаб остават до голяма степен въпрос на бъдещето.

Досега достъпът до нея е бил ограничен предимно до добре финансирани лаборатории и големи технологични компании, отчасти поради липсата на публично достъпна софтуерна инфраструктура.

Origin Pilot е представена за първи път през 2021 година и оттогава е преминала през множество итерации. Системата управлява основните функции на квантовите компютри: планиране на ресурси, хардуерно-софтуерна координация, паралелна обработка на задачи и автоматично калибриране на кубити.

Поддържа три от водещите хардуерни подхода в сектора — свръхпроводящи кубити, уловени йони и неутрални атоми, и е внедрена в серията квантови компютри Origin Wukong, 72-кубитова система, пусната в началото на 2024 година.

Според Science and Technology Daily потребителите могат да изтеглят системата от официалния сайт на Origin Quantum и да се свързват с различни физически квантови чипове чрез програмната рамка QPanda.

Системата се предлага в две издания — общодостъпно и корпоративно, като последното добавя функции като постквантова криптография и възможности за разпределени изчисления.

Центърът от Анхуей посочва, че в момента никоя друга зряла квантова операционна система не е достъпна за локално изтегляне и внедряване в световен мащаб. Американските технологични гиганти IBM и Alphabet предлагат програмни среди — съответно Qiskit и Cirq — и облачен достъп до квантов хардуер, но техните операционни системи не са публично достъпни за изтегляне.

С отварянето на унифицираните си програмни интерфейси Origin Pilot цели да снижи бариерите за изследователски институции, университети и разработчици по света.

Пускането идва в стратегически момент: Китай се подготвя за мартенските законодателни сесии, на които се очаква официалното публикуване на 15-ия петгодишен план за периода 2026—2030 г. В него квантовите технологии заемат първо място сред шестте приоритетни "индустрии на бъдещето".