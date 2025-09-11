PsiQuantum е привлякла 1 млрд. долара в най-големия рунд на финансиране за стартъп в областта на квантовите изчисления, засилвайки надпреварата за разработване на технология, която обещава изчислителна мощност, достатъчна за решаване на най-сложните научни проблеми. Сделката оценява компанията на 7 млрд. долара, спрямо 3,2 млрд. през 2021 г., пише Financial Times.

Американската компания планира да изгради квантов компютър с 1 милион квантови бита (кубити) до 2028 г., значително повече от стотиците кубити в най-напредналите машини днес. Ако успее, PsiQuantum ще изпревари Google и IBM в надпреварата за пълномащабна квантова система до края на десетилетието.

"Такъв компютър ще може да решава проблеми, които никой друг на планетата не би могъл да реши без квантова машина," казва Питър Шадболт, главен научен директор на компанията. Квантовите компютри се очаква да ускорят научни пробиви в разработката на нови материали и лекарства.

Рундът беше воден от BlackRock, Temasek и Baillie Gifford, заедно с нови инвеститори, включително венчър звеното на Nvidia. Подкрепата на Nvidia идва въпреки предупреждението на нейното CEO Дженсън Хуанг, че работещ квантов компютър все още може да е на 20 години разстояние във времето.

Очаква се квантовите машини да работят в комбинация със суперкомпютри с GPU-та на Nvidia, а групата вече си сътрудничи с редица компании, включително PsiQuantum.

Инвестициите следват и други значими рундове. Quantinuum набра 600 млн. долара при оценка от 10 млрд., а финландската IQM - 300 млн. долара Ръстът на финансирането отразява увеличения интерес на фондовите пазари, ускорен от технически пробиви в областта.

Три американски публични компании - IonQ, Rigetti и D-Wave - повишиха комбинираната си пазарна капитализация до 22 млрд. долара, спрямо по-малко от 5 млрд. през ноември.

PsiQuantum залага на различна технология - кубитите ѝ се базират на фотони, а не на електрони и атоми. Чиповете са по-лесни за производство във вече съществуващи фабрики и не изискват изключително ниски температури, което намалява нуждата от скъпо криогенно оборудване.

"Компанията е постигнала всички технически етапи, което намалява рисковете и я прави по-близка до традиционна инвестиция в полупроводници," коментира Люк Уорд, инвестиционен мениджър в Baillie Gifford.

Въпреки това, предизвикателствата остават значими - PsiQuantum все още не е показала способност за корекция на грешки и пропусна целта си да изгради пълномащабна машина до 2024 г.

Компанията очаква да започне първия си пълномащабен обект в Австралия по-късно тази година, със събрани държавни инвестиционни и кредитни ангажименти за 940 млн. австралийски долари (619 млн. долара), както и споразумения за построяване на система в Чикаго.