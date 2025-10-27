Лошата новина за един е прекрасна за друг - това в момента е най-видимо в технологичната сфера. Докато десетки милиони потребители по цял свят се чудят какво да правят с напълно годните си, но останали без поддръжка персонални компютри, PC производителите отчитат растеж, какъвто вероятно от пандемията насам не са виждали.

Преди около две седмици Microsoft официално спряха поддръжката на Windows 10. Доскоро най-популярната версия на операционната система беше заменена още преди години от по-новата 11-а версия, която обаче има по-високи системни изисквания и далеч не за всички е възможен ъпгрейд.

Макар че особено в ЕС финалната дата не е точно финална, изчакването на последния възможен момент не е много добра практика - като това важи с особена сила за фирмите, които имат да мигрират различни системи и процеси. Затова и според различни данни през третото тримесечие на 2025 г. доставките на нови персонални компютри са скочили с над 8% на годишна база.

Някои от най-големите производители се справят даже двойно по-добре. Лидерът Lenovo отчита 17,4% ръст на доставените компютри на годишна база, показват данните на Counterpoint. Говорим за 19,42 милиона машини в рамките на тримесечието, достатъчни за 27,8% пазарен дял.

HP са втори с 10,3%, 15 млн. доставени машини и 21,5% дял с голям акцент върху корпоративните клиенти. На трето място е Apple, които обаче отбелязват по-голям скок - 14,9% на годишна база, заради новите MacBook модели, които стават все по-предпочитани и от бизнеса.

Dell са единствените от големите PC производители, които даже в сегашната ситуация отчитат спад - макар и да е със символичните 0,9%.

Финалният спринт на Asus за момента е най-впечатляващ - компанията е с ръст от цели 22,5% между второто и третото тримесечие.

На фона на всичко това обаче трябва да припомним, че през третото тримесечие все още се продаваха компютри и лаптопи, произведени преди обявяването на американските мита. Очакването на анализаторите е пазарът в САЩ да остане по-слаб, тъй като например огромна част от лаптопите идват от Китай и те сега са автоматично с 20% по-скъпи.