На 10 декември 2025 г. в "Гранд Хотел София" Ballena Ventures AD проведе първото си публично събитие под името "Your Pitch is Your Ticket", на което управляващото дружество представи официално инвестиционната стратегия на новия Фонд за дялови и квази-дялови инвестиции - Растеж. Фондът се реализира по линия на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) 2021-2027 и се управлява съгласно оперативно споразумение, подписано на 18 септември 2025 г. между Ballena Ventures и Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ).

ФМФИБ, на който държавата е възложила управлението на рискови и растежни инструменти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, определи Ballena Ventures за победител в Обособена позиция 3 - инструмент, фокусиран върху растящи предприятия и високопотенциални scaleups.

Структура на фонда и инвестиционни параметри

По време на събитието бе представена подробна рамка на фонда, който разполага с общ потенциален ресурс до €69 млн. Това включва:

€40 млн. публичен ресурс по ПКИП (ЕФРР)

€18 млн. съфинансиране от независими частни инвеститори на ниво фонд

около €11 млн. допълнителни ко-инвестиции, предоставяни директно в компаниите

Инвестициите ще се реализират под формата на дялово и квази-дялово финансиране, включително конвертируеми инструменти и подчинен дълг. Стандартни банкови кредити не се предоставят.

Размерът на индивидуалната инвестиция варира между €1 млн. и €3 млн., като в изключителни случаи публичният компонент може да достигне €5 млн. Инвестиционният период продължава до 31 декември 2029 г.

Фокус върху растящи компании и регионална диверсификация

Фондът е насочен към предприятия, регистрирани в България, които демонстрират устойчив модел на растеж или имат потенциал за значително мащабиране. Допустими са:

Компании в стадий "Растеж" - със стабилни приходи, разширяващи се пазари или нови проекти;

Предприятия с висок растеж (scaleups) - генериращи приходи, но нуждаещи се от капитал за експанзия и увеличаване на пазарния дял.

Минимум 50% от инвестициите трябва да бъдат насочени към компании извън София и Югозападния регион, в съответствие с европейските изисквания за териториален баланс и насърчаване на икономическата активност в по-слабо развити региони.

Събитието и участниците

На представянето присъстваха Александър Георгиев - председател на борда и изпълнителен директор на ФМФИБ, Ралица Тодорова и експерти от Фонда на фондовете. В приветствието си Тодорова подчерта значението на последователната координация между институциите и управляващите дружества за ефективното функциониране на инструмента.

Събитието привлече 41 компании, търсещи растежно финансиране, както и представители на медиите, партньорски организации и инвеститори.

Следващи стъпки

Ballena Ventures ще проведе индивидуални срещи с всички поканени компании между януари и март 2026 г. На база на тези разговори ще бъде определен shortlist от предприятия, които преминават към следващите етапи: разширен анализ, due diligence и потенциално структуриране на инвестиционни сделки.