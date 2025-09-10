Във вторник Европейската комисия одобри ориентировъчно разпределение на финансова помощ на стойност 150 млрд. евро, предназначена за укрепване на отбранителната готовност в целия Европейски съюз.

Тази стъпка, предприета в рамките на програмата "Действия по сигурността за Европа" (SAFE), цели както засилване на отбранителния капацитет на Съюза, така и подпомагане на държавите членки в преодоляването на критични пропуски и в съвместното закупуване на отбранителни продукти.

След като Съветът прие програмата SAFE през май 2025 г., тя предизвика значителен интерес - 19 държави членки вече заявиха готовност да участват и да търсят допълнителни ресурси извън наличния бюджет.

SAFE ще осигурява дългосрочни заеми с ниски лихви, които да подпомогнат страните членки при спешното набавяне на необходимото военно оборудване. Наред с това инструментът ще даде възможност ЕС да продължи подкрепата си за Украйна, като още от самото начало включи нейната отбранителна индустрия в програмата.

В рамките на SAFE се предвиждат 10-годишен гратисен период за погасяване на заемите, конкурентни лихвени условия и опции за сключване на двустранни споразумения с трети държави, чрез които да се разшири обхватът на допустимост.

Страните членки вече имат възможност да подготвят своите национални инвестиционни планове, в които да посочат начина на използване на евентуалната финансова подкрепа. Крайният срок за представяне на тези планове е края на ноември 2025 г., след което Европейската комисия ще извърши оценка с цел първите плащания да бъдат реализирани в началото на 2026 г.

150 млрд. евро

От 19-те страни членки на ЕС, заявили участие по програмата, най-голямо финансиране според ориентировъчното разпределение ще получи Полша (43.7 милиарда). Следва Румъния с 16.7 млрд., както и Франция и Унгария с по 16.2 млрд.

Италия ще получи други 14.9 млрд. евро, част от която сума правителството на Джорджа Мелони иска да изпозлва за построяването на мост свързващ континенталната част на страната със Сицилия.

Държавите, които биха получили най-малко по SAFE, са Гърция и Дания със съответно 787.7 и 46.8 милиона евро.

За SAFE

Регламентът за SAFE беше окончателно приет на 27 май 2025 г. като част от пакета "Готовност 2030" - амбициозна инициатива в сферата на отбраната, която осигурява на държавите от ЕС финансови инструменти за ускорено и значително увеличаване на инвестициите в отбранителни способности.

Програмата ще даде възможност на страните членки незабавно и в широк мащаб да увеличат разходите за отбрана чрез съвместно възлагане на обществени поръчки от европейската отбранителна промишленост, като вниманието ще бъде насочено върху приоритетните способности.

По този начин ще се гарантират оперативна съвместимост, по-голяма предвидимост и оптимизация на разходите в полза на силна и стабилна европейска отбранителна индустриална база. В съвместните поръчки ще могат да участват Украйна и държавите от Европейска асоциация за свободна търговия и Европейско икономическо пространство, като те ще имат възможност да закупуват продукция и от собствените си индустриални сектори.

Освен това SAFE ще позволи включването на присъединяващи се държави, страни кандидатки и потенциални кандидатки, както и на държави с подписани партньорства за сигурност и отбрана с ЕС. Такива към момента са Обединеното кралство, Албания, Канада, Япония, Молдова, Северна Македония, Норвегия и Южна Корея.

Те ще могат да се присъединяват към съвместните обществени поръчки, да засилват общото търсене и да договарят конкретни взаимноизгодни споразумения, свързани с участието на техните национални отрасли в тези поръчки.