Според последния доклад на Schneider Electric ЕС харчи над 380 млрд. евро годишно за енергиен внос, като близо 60% от енергийните му нужди се покриват от външни източници.

Ускорената електрификация и инициативите за децентрализирано производство на енергия (prosumer) могат да създадат до 1 млн. нови работни места в местните икономики.

Потенциалът на покривните соларни системи в ЕС се оценява на над 1000 GW - десет пъти повече от настоящия инсталиран капацитет.

Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представя нов доклад, който подчертава ключовата роля на електрификацията за бъдещето на Европа. В момента степента на електрификация на Стария континент е едва 21%, стойност, която не се е променила през последното десетилетие, и с 10% по-ниска спрямо Китай, където процесът се развива динамично. В същото време разходите за битова електроенергия в ЕС са средно 0,27 евро/kWh, докато в САЩ те възлизат на 0,15 евро, а в Китай - 0,08 евро. Това означава, че ежедневните енергийни разходи на един гражданин в ЕС са три пъти по-високи в сравнение с тези в Китай.

Докладът "Енергийна сигурност и конкурентоспособност на Европа - ускоряване на електрификацията" показва, че до 2040 г. чрез ускорена електрификация континентът може да спести до 250 млрд. евро годишно. Енергийният триъгълник - балансът между достъпност, сигурност и устойчивост - остава предизвикателство, като високата зависимост от изкопаеми горива поддържа разходите високи и отдалечава Европа от целите за декарбонизация. Въпреки това, емисиите в ЕС вече са намалели с 37% спрямо нивата от 1990 г.

Проучването отбелязва, че темповете на електрификация в отделните държави от ЕС варират значително поради различия в инфраструктурата, политиките, пазарната зрялост и потребителското възприемане. Докато северноевропейските страни напредват значително в електрификацията на транспорта и сградите, други тепърва започват да насочват своите усилия в тази насока.

Южна Европа показва по-високи нива на електрификация в сградния сектор, а Западна и Централна Европа - нарастващи инвестиции в промишлената електрификация и в инициативи за децентрализирано производство. Така например в България нивото на електрификация в сградния сектор е 52%, което е едно от най-високите в региона, докато в промишлеността делът на електрификацията достига 32%. За да остане конкурентоспособна на глобалната сцена, Европа трябва спешно да ускори прехода си към по-електрифицирано бъдеще.

Докладът очертава няколко ключови подхода, които трябва да бъдат приложени. На първо място, политиците трябва да работят за намаляването на ценовата разлика между електроенергията и природния газ чрез постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, както и за промяна на данъчната политика в енергийния сектор с цел насърчаване използването на чиста енергия.

Ускоряването на инвестиционния поток е не по-малко важно. Необходимо е да се опрости достъпът до инвестиции, да се предоставят целеви стимули, особено за малките и средните предприятия, и да се насочат приходите от системите за търговия с емисии и иновационните фондове към проекти за електрификация.

Докладът също така подчертава значението на създаването на стабилни местни пазари, което включва въвеждане на задължителна електрификация при новите сгради и индустриални процеси, подкрепа за бързото внедряване на термопомпи и електрически превозни средства, както и насърчаване на инициативите за децентрализирано производство и потребление на енергия.

Накрая, насърчаването на местното развитие чрез устойчиви обществени поръчки, ускорена стандартизация и приоритизиране на подкрепата за европейските иновации и производство ще гарантира, че икономическите и социалните ползи от електрификацията ще станат факт в цяла Европа.

Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент в Schneider Electric за Европа, коментира доклада, като заяви: "Това значимо изследване представлява една от най-цялостните оценки досега на потенциала за електрификация в Европа и на необходимите политически действия за неговото реализиране. То ясно показва, че електрификацията е от съществено значение не само за постигане на климатичните ни цели, но и за стимулиране на икономическия растеж, енергийната независимост и промишлената конкурентоспособност. Европа трябва спешно да преодолее застоя в електрификацията. Технологиите вече са налице, готови за внедряване. Сега е ред политиките да създадат стимулите, а бизнесът да задвижи процеса, за да отключим икономическите и екологичните ползи, от които имаме нужда още днес."

Пълният доклад за енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европа може да видите ТУК.