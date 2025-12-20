Многобройни слухове за дигиталното евро циркулират в социалните мрежи от месеци. Според някои потребители валутата ще бъде използвана за наблюдение на финансови транзакции или дори би могла да застраши индивидуалните свободи, пише Euronews.

The Cube опроверга някои от тези твърдения. Дискусията за дигиталното евро непрекъснато нараства, откакто беше обявено за първи път през 2021 г., като противоречиви разкази и дори конспирации за валутата се появяват онлайн с течение на месеците.

Европейската централна банка (ЕЦБ) го описва като "отговор в един свят на промени", с характеристики като подобрена поверителност, всеобщо приемане и безплатно основно ползване, докато някои потребители твърдят, че това е инструмент, чрез който ЕС контролира парите на хората.

През ноември онлайн беше публикувана петиция, събрала над 388 000 подписа, с която се призовават членовете на Европейския парламент и националните правителства да отхвърлят дигиталното евро.

Доколко са верни обаче са твърденията, че дигиталното евро ще попречи на гражданите ефективно да контролират собствените си пари? Следват наличните до момента доказателства.

Как би функционирало дигиталното евро?

Миналата седмица ЕЦБ обяви планове за "подготовка за евентуално въвеждане на дигиталното евро до 2029 г.".

Първоначалните тестове на дигиталната валута биха могли да започнат още в средата на 2027 г., но само ако евродепутатите одобрят необходимия регламент през 2026 г. Дигиталното евро би било нова форма на пари на централната банка - с други думи, реални пари, емитирани от Европейската централна банка, но в дигитална форма.

Източник: iStock

В момента единственият начин обществеността да държи пари на централната банка е в брой. Дигиталното евро би позволило същите тези държавни пари да се държат в дигитален портфейл, достъпен например чрез смартфон. На практика плащанията биха могли да се извършват в магазините с помощта на телефон, подобно на банкова карта днес.

Плащането с дигитална карта и плащането с дигитално евро обаче не са едно и също нещо. Плащанията с карта, независимо дали са физически или дигитални, се обработват чрез частни банки или доставчици на платежни услуги. Дигиталното евро, за разлика от това, би се издавало директно от ЕЦБ - подобно на банкнотите - без посредници. Този метод на плащане ще допълва парите в брой и не е предназначен да ги замести, служейки като допълнителен избор за потребителите и бизнеса.

По-малко свобода в замяна на по-голям контрол?

Проектът, представен от президента на ЕЦБ Кристин Лагард, получава нарастваща политическа подкрепа. На среща на върха на еврозоната през октомври европейските лидери призоваха за по-бърз напредък за укрепване на паричния суверенитет на Европа, икономическата сигурност и конкурентоспособността в платежния сектор.

Източник: iStock

Въпреки това, остават опасения относно защитата на данните на потребителите, особено когато се гледа през призмата на Китай, който тества своя дигитален юан в голям мащаб от 2020 г. насам. През 2024 г. китайските власти продължиха да въвеждат емитирания от държавата дигитален юан, използвайки го като инструмент за наблюдение и ограничаване на финансова дейност, свързана с незаконни сектори като хазарта, като транзакциите подлежат на надзор чрез централизирано контролирана система за цифрови плащания.

ЕЦБ, от своя страна, заявява, че е ангажирана с постигането на баланс между проследимостта и поверителността. Очаква се Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС също да осигури гаранции за потребителите на цифровото евро, така че не е правилно да се твърди, че валутата ще доведе до пълен контрол от страна на ЕС върху портфейлите на потребителите.

Белгийският икономист Бруно Колмант, който преди това е предупреждавал за потенциалните рискове от контрол, свързан с дигиталното евро, също изрази загриженост относно хакерските атаки. Той каза пред The ​​Cube, че "входната точка за дигиталното евро е търговска банка - тези, които работят с физически лица, фирми и публични органи".

Това означава, че "дори без тяхно знание, тези банки биха могли да бъдат използвани за проследяване на транзакции в дигитално евро", добави той. Въпреки това той подчерта необходимостта от нюансиран дебат по въпроса.

Максималната сума, която едно лице би могло да държи в дигитални евро в ЕЦБ, обикновено се определя като около 3000 евро. Ограничението би се прилагало само за баланси в дигитално евро и все още не е финализирано в законодателството, и не ограничава общите активи или банкови сметки на дадено лице. Въпреки това Колмант казва, че рискът от известен контрол "не е нулев".

"Потенциално има загуба на защита на поверителността, защото това дигитално евро може да бъде проследено и би било възможно да се знае точно за какво се използва", заяви той.

Трябва също да се отбележи, че все още не е приета точна правна рамка за дигиталното евро. Очаква се евродепутатите да приемат съответния регламент до 2026 г., което е предпоставка преди да може да се осъществи каквото и да е изпълнение на проекта.

Оттегляне от зависимостта от чуждестранни платежни компании

Някои банкери изразиха опасения и скептицизъм относно създаването на дигиталното евро. Главният изпълнителен директор на френската банка Crédit Mutuel, Даниел Баал, написа в LinkedIn, че дигиталното евро "не отговаря на никакви ясни нужди на гражданите" и не предлага "никакво съществено предимство пред съществуващите методи на плащане".

Михаел Ансеув, главен изпълнителен директор на BNP Paribas Fortis Belgium, заяви пред белгийския информационен бюлетин L'Echo, че проектът на ЕЦБ за дигитална валута е "фалшиво добра идея", описвайки го като "излишен", като същевременно посочи разработването на нови европейски алтернативи за плащане, като например Wero. Въпреки това ЕЦБ заявява, че една от целите на тази допълваща валута е да "намали зависимостта от неевропейски доставчици".

Американските гиганти Visa и Mastercard държат около 70% от пазара на картови плащания в Европа. Колмант посочи, че европейските търговски банки "използват Visa и Mastercard, въпреки че лицензът е американски".

Валдис Домбровскис, европейски комисар по икономиката и производителността, подчертава важността на осигуряването на стратегическата автономност на Европа и избягването на зависимостта от чуждестранни платежни системи, особено с оглед на продължаващия растеж на онлайн търговията.