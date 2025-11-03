Европейският съюз е на прага на една истинска финансова революция, а именно пускането на цифровото евро. Както Money.bg вече писа, след задействането на директива от Европейския съвет, стана ясно, че Европейската централна банка (ЕЦБ) се готви да ускори проекта, приближавайки дигиталното евро до реалност.

Ако европейските законодатели одобрят необходимата нормативна рамка през 2026 година, тестовете могат да започнат през 2027-а, проправяйки пътя за пълно внедряване на дигиталната валута до 2029-а година, предава Reuters.

Припомняме, че президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че инициативата е навлязла в "финалната си фаза", определяйки дигиталното евро като "ключова стъпка към модернизацията на финансовата система на Европа.

"Дигиталното евро е символ на единство и доверие в общото икономическо бъдеще на Европа", заяви Лагард.

Защо криптоиндустрията не е съгласна?

За разлика от криптовалутите или частно издаваните стабилни монети, дигиталното евро няма да се базира на публична блокчейн технология. То ще функционира като централизирана дигитална форма на пари в брой, издавана директно от ЕЦБ, но изградена с някои структурни принципи, заимствани от децентрализираните мрежи. Общата цена за разработка на проекта се оценява на около €1,3 милиарда, а годишната поддръжка на около €320 милиона след пускането му, съобщават световните медии.

Източник: iStock

Докато ЕЦБ представя плана като модернизация на парите, критиците от крипто общността виждат рискове, основно свързани с наблюдение и централен контрол. Ако бъде реализирано, дигиталното евро ще постави Европа сред растящия списък от икономики, експериментиращи с валути, издавани от централни банки, пише специализираният сайт CryptoDnes.

Китай, Индия и Русия вече имат пилотни програми, а Нигерия въведе своята eNaira още през 2021 година. За разлика от тях САЩ забраниха федерален дигитален долар и насочиха усилията си към иновации в частните стабилни монети.

С ускоряването на глобалната надпревара за дигитализация на парите, стабилните монети продължават да доминират пазара с обща капитализация над $307 милиарда и повечето от тях са обвързани с американския долар.