Ако мислите, че сте видели дъното през 2018-а или 2022-а, може да се наложи да преосмислите дефиницията си за "мечи пазар". Редица известни анализатори вдигат червени флагове, че предстоящата крипто зима ще бъде фундаментално различна от всичко, което сме преживявали досега.

Легендарният крипто анализатор Уили Ву хвърли бомбата: следващият мечи пазар няма да се подчинява на познатите ни правила. Забравете халвингите на Биткойн на всеки четири години. Забравете циклите на M2 парична маса от централните банки. Този път е различно - и не по добър начин.

"Последните бизнес цикли, които наистина се усетиха, бяха 2008 г. и 2001 г. - преди крипто пазарите да бъдат измислени," обяснява Woo, цитиран от CoinTelegraph. В превод: криптовалутите никога не са преживявали истинска рецесия в смисъла на традиционната икономика. До сега пазарът е танцувал на ритъма на халвинги и печатане на пари, но следващият спад ще дойде от реалната икономика - спадащ БВП, растяща безработица, намаляващи потребителски разходи.

Въпросът, който никой не може да отговори: ще се държи ли Биткойн като технологични акции по време на рецесия или ще оправдае приказките за "дигитално злато"? Според експерти вероятно ще разочарова и двете страни.

Времето изглежда зловещо. Октомври 2025 вече влезе в историята с най-голямото ликвидиране в историята - над $19 млрд. в ливъридж позиции бяха изпарени за 24 часа след напрежение в търговията между САЩ и Китай. Биткойн се срина от $122 000 до под $102 000 - първото му дневно движение за толкова много пари в историята. Ако това не ви накара да се изпотите студено, нищо няма.

Техническите сигнали са толкова песимистични, че дори вечните оптимисти започват да си правят резервни копия на портфейлите. Индикаторът за бичи/мечи пазар на 10x Research светна в червено. Индикаторът за бичи-мечи цикъл на CryptoQuant влезе в "меча" зоната, с 365-дневната плъзгаща средна близо до нулата.

"Поддържаме тактически песимистична позиция, очаквайки потенциално връщане към $100,000," пишат от 10x Research. Докато институционалните играчи тихо намаляват рисковата експозиция, дребните търговци все още са хванати близо до нулевите си нива - класическа постановка за капитулация.

Анализаторът Джон Глоувър отиде още по-далеч, декларирайки бичия пазар за официално мъртъв. Прогнозата му: Bitcoin може да падне до $70 000 или по-ниско - потенциален 35% спад от настоящите нива около $108 000. Не само това, но очакването му е мечката да заспи зимен сън чак в края на 2026 г.

Историческите четиригодишни циклични модели проектират потенциален връх около октомври 2025, последван от дъно през октомври 2026. Месечните модели на индекса за относителна сила повтарят поведението преди срива от предишни цикли.

Разбира се, не всички са супер песимисти. Хулио Морено от CryptoQuant твърди, че скорошното масово ликвидиране е рестартирало пазарното позициониране без да счупи по-широкия бичи тренд. Според него Биткойн все още може да се насочи към $150 000-$195 000, ако възвърне нивата $115 000. Но дори той признава, че метриките в блокчейна понастоящем сигнализират повишени рискове.

Усложняващ фактор: митата вече подрязаха растежа през първата половина на 2025 г. и се очаква да продължат да влачат растежа на БВП през първата половина на 2026 г.

Така вече определено има какво да държи упоритите холдъри будни посред нощ - дали октомври 2025 г. няма да се окаже критичният прозорец за изход преди продължителна зима? От месеца остават само още няколко дни...

Настоящият материал е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи.