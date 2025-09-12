Глобалният крипто пазар премина границата от $4 трилиона. Това стана в рамките само на 24 часа, когато се покачи с 1,61%, предават световните агенции. За това си има конкретна причина, коментират финансисти. Пазарът е подкрепен от очаквания за намаление на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ (Фед) и институционални вливания.

Общият ръст за седмицата е 5,9%, при 7-дневна корелация с Nasdaq-100 от +0,88. Вече знаем със сигурност, че този месец Фед ще намали лихвите и това засилва ценовия ръст на криптовалутите и особено на Биткойн. Американските спот BTC ETF-и отчетоха $300 милиона приток, а подадените документи за ETH ETF се увеличават.

Пазарите са в очакване на по-ниските лихви

Пазарите залагат 100% на понижение на лихвите от Фед на 17 септември, като според някои ще има редукция от 0,5% (CME FedWatch). По-ниските лихви намаляват доходността на държавните облигации, което прави криптото по-привлекателно като риск-доходност.

Източник: iStock

Днешното рали се гради върху макро оптимизъм и институционално пренареждане преди Фед, пише специализираният сайт CryptoDNES. Докато ETF потоците и инерцията при алткойните предполагат потенциал за ръст, сигналите за прекупеност (RSI-7 за BTC при 91) и $1,39 трилиона открит интерес в деривати подсказват за предпазливост.

Исторически, Биткойн се е покачил със 160%. На този фон корелацията на златото с крипто за последното денонощие нарасна до +0,76%, което подсказва търсене като убежище.