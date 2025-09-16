Над дузина американски поддръжници на криптовалутите се събират днес на Капитолийския хълм във Вашингтон на кръгла маса, апелирайки създаването на стратегически Биткойн резерв. До този акт се стига, след като законодателите успешно приеха законопроект за регулиране на стейбълкойните, а сега са се насочили към законодателство за регулиране на крипто индустрията като цяло, съобщава The Block.

Идеята може да доведе до това Съединените щати да натрупат един от най-големите Биткойн резерви в историята. Законодатели, лидери от индустрията и политически застъпници предлагат федералното правителство да придобие 1 милион BTC като част от дългосрочен стратегически резерв.

Как ще работи резервът?

Законопроектът очертава план за придобиване на един милион BTC в рамките на пет години, като се разчита на така наречените "бюджетно неутрални стратегии" вместо нови разходи. На практика това означава постепенно натрупване на Биткойн чрез механизми, които компенсират разходите, като същевременно активите остават недокоснати, дори ако са иззети по наказателни или граждански дела.

Източник: EPA/БГНЕС

Инициативата получава сериозна подкрепа от крипто сектора. Майкъл Сейлър, съосновател на Strategy, и Фред Тийл, изпълнителен директор на Marathon Digital Holdings, ще бъдат сред повече от дузина застъпници, които ще се срещнат със законодатели във вторник. Домакини на срещата ще бъдат сенатор Синтия Лъмис и представителя Ник Бегич - и двамата републиканци и вносители на законопроекта.

"Предложението има за цел да създаде стратегически Биткойн резерв, подобен на златните запаси на САЩ, които осигуряват финансова стабилност", заяви Хейли Милър, директор по политиките в Digital Power Network (DPN).

Ако бъде одобрен, законът би признал Биткойн като стратегически резервен актив. Мярката надгражда и върху изпълнителната заповед на бившия президент Доналд Тръмп, според която правителството трябва да запазва конфискувани крипто активи, вместо да ги ликвидира. В случай, че предложението бъде успешно, САЩ ще се превърнат в един от най-големите държавни притежатели на Биткойн, изпращайки безпрецедентен сигнал за одобрение на дигиталните активи на национално ниво.