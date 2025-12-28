Бъдещето, за което ни предупреждаваха фантастите, вече е тук. Само че то не дойде с армия от терминатори, маршируващи по улиците, а през нашите рутери, сървъри и портфейли. Огледайте се. Докато ние, хората, сме закотвени на скромната бройка от 8 милиарда, машините отдавна ни задминаха. Свързаните устройства в "Интернета на нещата" (IoT) вече гонят 30 милиарда. Това не са просто "умни" крушки и прахосмукачки. Тук е и новата работна сила, която задвижва фабрики и критични системи.

Истината е малко неудобна, но фактите са си факти - живеем в свят, в който машините не само ни превъзхождат по численост, но и започват да ни избутват от икономическото уравнение, пише в свой анализ Fintech Blueprint.

Икономика на сенките

Дълги години икономистите разчитаха на класически формули, в които Брутният вътрешен продукт (БВП) е функция на капитала и труда. На машини и на хора. Този баланс обаче е счупен.

Анализът на данните показва нещо, което би трябвало да накара всеки финансов министър да пребледнее. Ако извадите инвестициите и печалбите на технологичния сектор, реалният растеж на БВП в САЩ всъщност е отрицателен.

Човешката икономика - тази, в която ние ходим на работа, получаваме заплати и купуваме стоки, е в застой. Тя се сблъсква с демографски срив, популизъм и дългови кризи. В същото време "нечовешката икономика" расте с темпове, които изглеждат като грешка в екселска таблица. Но не са.

Европа спи, докато роботите правят пари

За да разберем мащаба на случващото се, трябва да погледнем пазарната капитализация на държавите срещу тази на "машините". Картинката е, меко казано, отрезвяваща.

Вземете Германия, Франция и Великобритания - икономическите мотори на Европа. От 2016 г. насам техните пазари са на практика в клинична смърт откъм растеж. Германия е добавила едва 0,2% стойност за почти десетилетие, Великобритания - 0,7%. Там просто нищо не се случва.

А сега погледнете "Роботските пари".

Технологичните гиганти от "Великолепната седморка" (Mag 7) са добавили към стойността си 17 трилиона долара при годишен ръст от 20%. Още по-фрапиращо е положението при крипто активите - те са добавили 3 трилиона долара стойност, израствайки със 70% на година. За да го кажем съвсем просто: криптопазарът, който преди десетилетие не съществуваше, днес е с размерите на цялата икономика на Великобритания.

ОК, вероятно ще се "изтрият" някаква част от тази стойност при някой нов FTX, но тук говорим не толкова за спекулативния потенциал на този тип активи, колкото за технологичния им фундамент. А той е на практика "безпилотен".

Кой на кого плаща?

Големият въпрос вече не е дали изкуственият интелект ще ни вземе работата. Той вече я върши.

OpenAI буквално "изяжда" бизнеса на Google, като превзема основното човешко умение - мисленето и обработката на информация. Модели като тези на Anthropic вече не се ползват само за чат, а за писане на код и математически задачи - 44% от употребата им е именно в тази сфера. Конкретни професии са изправени пред конкуренция, която е по-бърза, по-евтина, а все по-често и по-качествена от масовото на пазара.

Роботите вече не просто произвеждат, те започват и да харчат. Навлизаме в ерата на "агентните плащания" (agentic payments). Това е свят, в който вашият AI асистент преговаря с AI асистента на магазина, плаща с дигитален портфейл и организира доставката, без вие изобщо да участвате в процеса.

Гиганти като Stripe и OpenAI, както и Google с Coinbase, вече се надпреварват кой да построи магистралата, по която роботите ще си прехвърлят пари. Защото парите на бъдещето няма да минават през нашите джобове.

Който притежава роботите, той пише правилата

Всичко това води до един логичен, но доста мрачен извод. В новата икономика стойността не отива при работника. Тя отива при собственика на машината, на алгоритъма, на дигиталния капитал.

Ако икономическият растеж идва изцяло от "машинната икономика", а човешкият труд става все по-маловажен фактор за БВП, тогава традиционният социален договор е пред разпад. Заплатите за тези, които въобще са на работа, ще стагнират, докато възвръщаемостта на капитала лети в небесата.

Това е свят на "победителят взима всичко". Или ще притежавате част от "интелекта" (чрез акции, крипто активи или директна собственост върху машини), или ще останете просто наблюдател на икономическия растеж.

Статията има аналитичен характер и не представлява съвет за инвестиция