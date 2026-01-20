Световният икономически форум обяви в Давос, че глобалните вериги за създаване на стойност са влезли в ера на постоянна структурна нестабилност, изискваща фундаментално преосмисляне на начина, по който продуктите се произвеждат и транспортират по света.

Докладът "Перспективи за глобалните вериги за създаване на стойност 2026" разкрива, че прекъсванията вече не са временна пречка, а определяща характеристика на световната икономика.

"Нестабилността вече не е временно нарушение, а структурно състояние, за което лидерите трябва да планират," заяви Кива Олгуд, управляващ директор на Световния икономически форум. "Конкурентното предимство сега идва от предвидливост, опции и координация на екосистемата."

Устойчивостта изтласква ефективността като двигател на растежа. Проучването, разработено съвместно с консултантската фирма Kearney и базирано на над 100 експертни консултации и мнения от над 300 глобални ръководители, установява, че близо трима от четирима бизнес лидери са променили инвестиционните си стратегии, за да приоритизират устойчивостта.

Забележително е, че 74% от ръководителите вече разглеждат устойчивостта не просто като защитна мярка, а като основен двигател на растежа.

Мащабът на неотдавнашните нарушения на веригите подчертава тази промяна. През 2025 г. ескалацията на митата между основните икономики преоформи над 400 милиарда долара от глобалните търговски потоци, докато прекъсванията на основните корабни маршрути повишиха разходите за контейнерен транспорт с 40% на годишна база.

Производствената продукция в развитите икономики нарасна с най-слабото темпо от 2009 г., а глобално бяха въведени над 3000 нови мерки в областта на търговската и промишлената политика - три пъти повече от нивата, регистрирани преди десетилетие.

Въпреки волатилността, Международният валутен фонд в понеделник повиши прогнозата си за глобален растеж през 2026 г. до 3,3%, цитирайки бума в инвестициите в изкуствен интелект като ключов двигател.

Ревизията нагоре с 0,2 процентни пункта от октомврийската прогноза отразява глобална икономика, която "продължава да показва забележителна устойчивост въпреки значителни търговски нарушения и повишена несигурност," според главния икономист на МВФ Пиер-Оливие Гуренша.

Инвестициите в информационни технологии като дял от американската икономика са скочили до най-високото си ниво от 2001 г., осигурявайки мощен тласък на бизнес активността. Този технологичен импулс генерира положителни ефекти в световен мащаб, най-вече към технологичния износ на Азия.

Съединените щати се очаква да нараснат с 2,4% тази година, с 0,3 процентни пункта повече от октомври, подкрепени от фискална политика, по-ниски лихвени проценти и бума в технологичните инвестиции. Китай видя прогнозата си да се повиши до 4,5% от 4,2%, отчасти поради търговско примирие, което намали американските мита върху китайски стоки.

МВФ обаче предупреди, че рисковете остават насочени към негативни сценарии. Преоценка на печалбите от производителност, движени от AI, може да предизвика рязка корекция на пазарите. Фондът също така твърдо се обяви в защита на независимостта на централните банки, която определи като "от първостепенно значение за макроикономическата стабилност" - ясна препратка към опитите на Доналд Тръмп да подчини Федералния резерв.