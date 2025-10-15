Световният икономически растеж се очаква да се забави до 3.2% през 2025 г. и 3.1% през 2026 г., показват последните прогнози на Международния валутен фонд (МВФ). Това е под предкризисните нива от около 3.7%, като основни причини за по-слабата динамика са високите мита, геополитическата несигурност и натрупаните дългове в много развити икономики.
Въпреки че тарифният шок, предизвикан от новите американски мита, се оказа по-умерен от първоначалните опасения, МВФ предупреждава, че глобалната перспектива остава крехка. Според институцията световната икономика ще загуби трайно около половин процент от БВП в резултат на продължителните търговски ограничения.
САЩ и Европа под натиск
Американската икономика ще нарасне с 2% през 2025 г., но ще изпита натиск от по-високите цени и ограниченото предлагане на труд заради по-строгата имиграционна политика. Инфлацията в страната ще се ускори до 2.7%, а едва през 2027 г. ще се върне към целевото равнище от 2%.
Разтецът на страните от евро зоната се очаква да се задържи на 1.2%, но публичният дълг ще продължи да расте. В Германия дефицитът ще се разшири заради инвестиции в инфраструктура и отбрана, а в целия ЕС фискалната политика остава по-разхлабена, отколкото МВФ препоръчва. В САЩ пък дългът ще нарасне от 122% от БВП през 2024 г. до 143% през 2030 г., показват данните от доклада.
Китай и развиващите се пазари
Китай остава под натиск от кризата в имотния сектор и ниското кредитиране, като МВФ предупреждава за риск от "дългова дефлация". За сметка на това Индия запазва позицията си на двигател на растежа - 6.6% през 2025 г., благодарение на силно вътрешно потребление и инвестиции.
Докладът отделя специално внимание на устойчивостта на развиващите се икономики, които са успели да устоят на външни шокове благодарение на по-зрели парични и фискални рамки. Според анализа страните с по-гъвкав валутен курс и независими централни банки са постигнали 1.3 процентни пункта по-висок растеж при глобални "risk-off" епизоди в сравнение с по-слабо подготвените държави.
Изкуственият интелект - умерен, но реален двигател
Сред малкото положителни тенденции е нарастващият ефект на инвестициите в изкуствен интелект (AI). Според МВФ те могат да повишат глобалната производителност с около 0.8% за десетилетие, като САЩ и Китай са основните бенефициенти. Въпреки това институцията предупреждава за възможен "AI балон", ако реалните печалби изостанат от очакванията - сценарий, който би напомнил сривa на дот-ком компаниите в началото на века.
Основните рискове
Фондът откроява четири основни заплахи:
-
Ново покачване на тарифите, което може да свие глобалния БВП с още 0.3% догодина;
-
Фискална уязвимост - редица правителства не предприемат достатъчна консолидация и рискуват ръст на разходите за обслужване на дълга;
-
Политически натиск върху централните банки, който подкопава доверието в паричната политика;
-
Променлива инфлация, поддържана от климатични шокове и геополитически конфликти.
Възможности за възстановяване
МВФ изчислява, че намаляване на несигурността и тарифите, комбинирано с ефекта на AI върху производителността, може да увеличи световния БВП с около 1% в близък хоризонт.
Докладът завършва с препоръка за по-прозрачни търговски политики, независими централни банки и по-ефективни публични разходи. Това, според фонда, е ключът към "по-устойчив и предсказуем растеж в епоха на висока несигурност".
