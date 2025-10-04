За поредна година САЩ са първенец по стойност на изнесена земеделска продукция. Изненадващо поради значително по-малкия ѝ размер, на второ място се нарежда Нидерландия, съобщава Business Insider.

Според данни на Wageningen University and Research през 2024 година стойността на изнесената нидерландска продукция е 14 милиарда долара.

Основните фактори за този резултат са оползотворяването на половината територия на страната за земеделски цели и производството на продукти с висока стойност като мляко, яйца, месо, сирене и домати. Най-голямо влияние обаче оказва внедряването на нови технологии, които помагат за установяването на подходящи условия и автоматизиране на някои от процесите.

Интегриране на иновации

Осигуряването на храна се превръща в национален приоритет на Нидерландия след Втората световна война, когато над 20 хиляди души умират от глад по време на продължилата пет месеца "Зима на глада".

За да се постигне по-голяма производителност, тогавашният министър на земеделието, риболова и продоволствената сигурност Сико Мансхолт започва индустриализация на сектора и субсидира местните производители и изследователи. Именно университетът във Вагенинген се превръща в ключов център не само за нидерландското, но и за световното земеделие, като резултатите от изследванията му се използват в над 150 страни.

Източник: iStock

Най-разпространеният продукт, вдъхновен от тези изследвания, са специалните оранжерии. Именно районът на Ротердам е с най-голямата концентрация на подобни съоръжения. Благодарение на контролираните условия, които се създават в тях, растенията могат да израснат с до 30 см на седмица.

Данни на правителството показват, че Нидерландия изнася около 900 хиляди тона домати годишно, независимо от неблагоприятните условия по местните ширини. Основен инструмент са специалните инсталации с LED лампи, които осигуряват нужните светлина и температура, имитирайки слънцето.

Те са изобретени именно от университета във Вагенинген, като осигуряват два пъти повече светлина, разходвайки еднакво количество енергия като традиционните. В момента изследователите провеждат експерименти относно влиянието на интензитета и цвета им върху хранителните и вкусовите качества на продукта, като едновременно с това се опитват да намалят количеството употребявана енергия.

Благодарение на специална система за поливане и икономия на водата, през последните две десетилетия оранжериите са намалили потреблението с до 90%. Така вместо 200 литра за отглеждането на килограм от плода, на нидерландците са им нужни едва 4 литра.

Въпреки автоматизацията на голяма част от процесите, намесата на хората все още е необходима. Така например във фермата за домати "Looye Kwekers" работниците подрязват, увиват и берат растенията на ръка, а във фабриката за пакетиране проверяват качеството на продукта. В тази задача обаче им помагат машини, които сканират стоката, алармират при засичане на дефект и отделят твърде малките или жълтите плодове. Въпреки това, опаковането им става на ръка.

Източник: iStock

В същия регион фермата "VD Holland" отглежда 85 милиона чушки годишно, което е 12 пъти повече от средните стойности в световен мащаб. Тези резултати отново са благодарение на иновативни методи като автоматизиран контрол на температурата, светлината, поливането и транспортирането, а съвсем скоро - и за анализ на вида на вредителите. "VD Holland" също използва скенери за контрол на качеството на продукцията. Тази, която не отговаря на стандартите, се продава на производители на салати.

Експорт

До 95% от чушките на "VD Holland" се изнасят, а около 60% от всички култури, произведени в Нидерландия, напускат страната, разказва Business Insider. Този процес се улеснява значително от благоприятното местоположение, което осигурява достъп до международни пристанища.

Най-голям купувач остава Германия, но продукцията достига и по-далечни дестинации като Великобритания, Китай и САЩ, показват данни на Обсерваторията на икономическата сложност (OEC).

Освен на растителни култури, Нидерландия е и най-големият износител на месо в Европа, като на територията ѝ се отглеждат 4 милиона крави, 13 милиона свине и 104 милиона пилета всяка година, показват данни на The Washington Post.

Негативи и опасности

Въпреки че голяма част от процеса е автоматизиран, човешката намеса все още е необходима. Страната е изправена пред нарастваща криза на работната сила, като две трети от предприятията се борят да намерят работници.

Не всички обаче подкрепят автоматизацията. В голяма степен това се дължи на големите разходи за енергия. Според изданието "Applied science" оранжериите в Нидерландия използват електричество, достатъчно да захрани повече от два милиона домакинства годишно. Някои проучвания показват, че домат, отглеждан в изкуствена среда, може да има шест пъти по-голям въглероден отпечатък от този от полето.

Източник: iStock

Това обаче зависи в голяма степен от енергийния източник, който се използва. Цената на тока в страната се е повишила драстично, след отказа от руски газ. В резултат на това, все повече собственици на ферми търсят по-евтин и екологичен източник.

Така "Looye Kwekers" вече има собствена електроцентрала, като топлината, която се излъчва от нея, се използва за достигането на оптималните градуси. "VD Holland" пък използва по-нетрадиционен източник - геотермална енергия, която удовлетворява до 50% от нуждите ѝ.

Оказва се обаче, че сред някои от най-големите замърсители са...животните. Торовете им отделят значително количество амоняк, поставяйки страната на първо място в Европа по този показател през 2017 година. Това причинява разпространяване на бързорастящи треви и цъфтеж на водорасли във водните басейни.

За да намали тези емисии, правителството започва да изкупува ферми с високи показатели. Това обаче предизвика масови протести в цялата страна.

Източник: iStock

Изследователският млечен комплекс във Вагенинген се опитва да разработи технология, която да намали ефекта на фермите върху околната среда. Тя включва от разделяне на отпадъците до закупуване на роботизирани почистващи машини за 30 хиляди долара. Най-евтиният вариант обаче е промяна на диетата на животните.

Учените тестват различни комбинации от фуражи с помощта на хранилки с изкуствен интелект, които проследяват количеството изядена храна и произведените метан и амоняк след това. Оказва се, че замяната на ферментирала трева с царевица или прясна трева помага за понижаването на емисиите на метан, а намаляването на нивата на протеини и азот водят до отделянето на по-малко амоняк.

Изследователите използват изкуствен интелект и при следенето на здравето на животните, който помага за установяването на проблеми като гниене на копитата или ниски показатели за разплод. Климатологът от Колумбийския университет Йонас Йегермайер разработва инструменти с AI, които да дават на фермерите ранни сезонни прогнози, да регулират потреблението на вода и да свързват производители от различни континенти, позволявайки им да споделят информация в реално време.

Комбинирането на селското стопанство и технологиите прави Нидерландия ключов играч на световния пазар, позволявайки ѝ да се конкурира с най-големите сили в сектора като Китай, Бразилия и САЩ.