Имали ли сте усещането, че се чувствате необичайно уверени на работното място? Или че грешките някак се промъкват в работния ви процес? Нов доклад на Института за изкуствен интелект в работата, изготвен съвместно с изследователи от университети, сред които Нотр Дам, Харвард и Калифорнийския университет в Санта Барбара, казва, че изкуственият интелект превръща обикновените офис служители в хора, които се чувстват по-умни и по-продуктивни, докато основните им умения бавно се влошават, съобщава Business Insider.

"Изкуственият интелект предоставя експертиза в нашите ръце по начин, който не винаги е предвидим", казва пред Business Insider Ребека Хайндс, ръководител на Института за работно изкуствен интелект в компанията за търсене на работа Glean и съавтор на доклада.

"Често съществува илюзията, че имате повече експертиза, повече умения, отколкото всъщност имате", каза тя. "Дори и да сте много добре наясно, че използвате технологията, често не е ясно къде свършват знанията ви и къде започва технологията."

Хиндс направи паралел с възхода на търсачките, когато хората започнаха да бъркат лесния достъп до информация с истинско разбиране. С генеративния изкуствен интелект, каза тя, тази илюзия е още по-мощна - и рисковете са по-високи.

Когато изкуственият интелект ерозира уменията, вместо да ги усъвършенства

Хиндс смята, че тези рискове са най-очевидни в творческите и изискващите знания роли. Работещите все по-често използват изкуствен интелект, за да преодолеят "празния лист", каза тя, и да генерират първи чернови на писмени текстове.

Това ускорява нещата, каза тя, но също така премахва мръсната и отнемаща време работа по борба с идеи.

"Колкото повече пробивате дупки в нещо, толкова повече се чувства ваше и толкова повече се ангажирате с него, и толкова повече сте способни да се борите за него на среща, ако някой се съпротивлява", коментира тя.

"Този ​​процес е силно неефективен, но е и наистина здравословен."

Тоест, ако служителите разчитат твърде много на изкуствения интелект, за да го пропуснат, "уменията им ще атрофират".

Докладът предполага, че изкуственият интелект може да създаде или "когнитивен дивидент", или "когнитивен дълг".

Използвано целенасочено, като партньор в области, където вече имате експертен опит, то може да освободи време и да изостри преценката. Използвано обаче като рефлективен пряк път, то води до по-слаби умения и неуместна увереност, се казва в доклада.

Хората в началото на кариерата си са най-изложени на риск

Хиндс коментира, че ролите с най-голямо излагане на риск са работните места в началото на кариерата. Това са ролите, които традиционно функционират като чиракуване: младши разработчици се учат от старши инженери, маркетолози на начално ниво се учат как да изграждат кампании, а млади анализатори се учат как да структурират модел от нулата.

Ако тези задачи бъдат автоматизирани или ако младшите разчитат изцяло на изкуствен интелект, те може никога да не развият основните умения, от които се нуждаят, за да напреднат.

Лидерите често неволно изострят проблема с илюзията за експертиза. Голям червен флаг са "организациите, които класират служителите въз основа на това колко пъти кликват върху инструмент с изкуствен интелект като маркер за приемане на изкуствен интелект, производителност на изкуствен интелект или успех на изкуствен интелект".

В някои компании показателите за употреба са пряко обвързани с оценките за ефективност. Служителите са стимулирани да кликват върху инструмента повече, вместо да инвестират в задълбочено разбиране на инструмента.

Вместо това компаниите трябва да обвържат изкуствения интелект със съществуващите бизнес цели - качество, удовлетвореност на клиентите, иновации - и да измерват дали той действително ги подобрява, а не само колко често се използва.

Как да не се превръщаме в "аматьори, задвижвани от AI

Хаиндс не смята, че решението е да се избягва изкуственият интелект. Тя смята, че е необходимо да се подхожда много по-внимателно към използването му.

Ето и три въпроса към служителите и мениджърите:

Кои роли трябва да останат дълбоко човешки? Определете частите от вашата работа, които изграждат преценка, креативност и мотивация - и се съпротивлявайте на пълното им автоматизиране.

Къде е истинският близо до изкуствения интелект? Използвайте изкуствен интелект първо в области, близки до съществуващия ви опит, а не като пряк път към области, които не разбирате.

Какво измервате? Фокусирайте се по-малко върху това колко често хората използват изкуствен интелект и повече върху това дали той подобрява реалните резултати.

Изкуственият интелект не ви трансформира магически като успешен бизнес лидер. По-често той усилва това, което вече съществува в дадена организация.