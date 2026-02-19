Страните от ЕС увеличават покупките си на какаово масло от чужбина - използвано широко в козметиката, но и в хранителната промишленост -като доставките идват от множество държави. Така, европейските страни през декември 2025 г. са закупили най-много какаово масло в стойностно изражение, от: Кот д'Ивоар (118,5 милиона евро), Гана (56,2 милиона евро), Камерун (32,4 милиона евро), Индонезия (22,6 милиона евро) и Канада (15,2 милиона евро).

Най-голямото увеличение на покупките на какаово масло в ЕС през месеца е от: Колумбия (3,8 пъти), Сингапур (3,6 пъти), Перу (3,2 пъти), както и Индия и Кот д'Ивоар (1,5 пъти). Същевременно в края на миналата година бяха възобновени покупките от Филипините, Панама и Мадагаскар, също и от Египет. Русия се класира на 17-то място сред водещите доставчици на какаово масло в ЕС за декември миналата година.

Прави впечатление, че през декември 2025 г. Европейският съюз е закупил какаово масло от Русия за първи път от 2020 г. насам - и то за най-високата месечна сума, регистрирана някога в търговията между двете страни с този продукт, установи РИА Новости след преглед на данни от Евростат.

Стойността на доставките на какаово масло от Русия за ЕС през декември възлиза на 243 600 евро. Това е първата партида от февруари 2020 г., когато покупките на какаово масло бяха за едва 18 000 евро.