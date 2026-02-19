Google обяви интегрирането на функция за генериране на музика директно в AI приложението Gemini, задвижена от модела Lyria 3 на DeepMind. Новината веднага отекна на пазарите — акциите на Spotify, които бяха поскъпнали с до 5% в сутрешната търговия в сряда, рязко се сринаха.

Новата функционалност се задвижва от специалния модел Lyria 3 и позволява на потребителите да създават 30-секундни музикални фрагменти по заявка - и то не само като текстово описание, но и качват снимка или видео, от които изкуственият интелект извлича настроение и стил.

Изкуственият интелект създава както музиката, така и текст (по подразбиране всяка песен има вокали, освен ако не посочите изрично, че искате инструментал) и даже "обложка". Нещо повече - може даже да кажете от кой изпълнител искате Gemini да се "вдъхнови".

Последното е особено любопитно, защото по отношение на авторските права Google подчертава, че Lyria 3 е "създаден за оригинално изразяване, а не за имитиране на съществуващи изпълнители". Внедрени са специални филтри, които да гарантират, че няма твърде големи прилики със създадени от човек песни.

Всяка AI песен има и SynthID, а потребителите могат да качват аудио файлове, за да проверят дали дадена песен е създадена от изкуствен интелект. За момента, както е характерно за AI подхода на Google, кръгът от теми, които автоматично задействат защити и потребителят получава отказ, е неприятно широк.

Функцията е достъпна за всички потребители на Gemini на възраст над 18 години по цял свят и поддържа осем езика, включително немски, испански, френски, хинди, японски, корейски и португалски. Едновременно с това Google разширява глобално достъпа до Dream Track — подобен инструмент за YouTube, който досега беше наличен само в САЩ.

AI генератори на музика има от години, но до момента ставаше дума преди всичко за специализирани платформи като Suno и Udio. Поне в сравнение със Suno, новата функционалност на Gemini е минимум година и половина по-назад, но големите AI скокове на Google ясно показват, че е въпрос на няколко месеца да догонят.

Изглежда и много вероятно особено в платената си версия Gemini да започне да генерира цели песни, а не само 30-секундни фрагменти.

Всичко това ще е екзистенциален риск за AI музикалните платформи, но и не само - ако всеки може да си създаде песента, която му се слуша, дали има смисъл да плаща за оригинално творчество? Въпросът е колкото философски, толкова и за милиарди долари.

Само седмица преди обявлението анализаторската компания Pivotal Research понижи препоръката си за Spotify от "купувай" до "задържай" и свали ценовата цел с над 50% — от 875 на 420 долара.

Анализаторът Джефри Влодарчак предупреди, че промените, свързани с AI, могат "съществено да свият пазара на платен музикален стрийминг с времето", като компанията отчете "значителна несигурност" и рязко намали прогнозите си за активни потребители и средни приходи на потребител.

Рисковете за стрийминг платформите не са хипотетични. Deezer вече отчита, че около 18% от ежедневно качваните записи са генерирани от изкуствен интелект — много от тях с цел стрийминг измами. В началото на 2025 г. платформата е обработвала около 10 000 такива записи на ден, а към момента техният брой е достигнал 50 000.

Със сигурност няма да стават по-малко.