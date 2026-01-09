Не можете да ни обвините, че сме от фенклуба на Google - особено когато става дума за генеративен изкуствен интелект. Когато преди две години и половина чатботът Bard стана достъпен в България ви изброихме и причините защо по-добре онлайн гигантът въобще да не се беше захващал с него.

И, все пак, ето къде се оказахме - Google днес е най-динамичният играч на мултимилиардния Gen AI пазар, а платформата Gemini стопява преднината на ранния лидер ChatGPT. Казваме го като потребители, но го показват и данните.

Според новия Global AI Tracker на SimilarWeb, публикуван на 2 януари, Gemini почти учетвори пазарния си дял от 5,7% до 21,5%, като за първи път премина символичния праг от 20%. Особено впечатляващо е развитието през втората половина на 2025 година, когато услугата скочи от 8,6% на 18,2% - увеличение с повече от двойно за шест месеца.

First Global AI Tracker of 2026



Gen AI Website Worldwide Traffic Share, Key Takeaways:



→ Gemini surpassed the 20% share benchmark.

→ Grok surpasses 3% and is approaching DeepSeek.

→ ChatGPT drops below the 65% mark.



????️ 12 Months Ago:

ChatGPT: 86.7%

Gemini: 5.7%… pic.twitter.com/D1lNf1G5sr — Similarweb (@Similarweb) January 7, 2026

В същото време, пазарният дял на ChatGPT се срина от 86,7% в началото на 2025 година до 64,5% днес - спад от над 22 процентни пункта за едва 12 месеца. Не е чудно защо Сам Алтман е обявил "код червено" в компанията си, която все още не прави пари и разчита на инвеститорите си.

Важно е да се отбележи, че анализът се базира единствено на уеб трафик и не включва използването на приложения за смартфони, таблети и лаптопи, което означава, че реалната картина може да е различна - особено при положение, че Google се грижи Gemini да е навсякъде.

Архитектурни предимства и екосистемна интеграция

Индустриалните анализатори обясняват бързия възход на Gemini с фундаментални дизайнерски предимства. За разлика от ChatGPT, който дълго време разчиташе на отделни специализирани модели за различни задачи и едва в последно време започна да ги интегрира по-тясно, Gemini е изграден от нулата като мултимодална система, обработваща едновременно текст, изображения, аудио и видео.

Тази архитектура позволява по-плавно разсъждение между различни типове съдържание.

Интеграцията в екосистемата на Google - от търсачката през Android до приложенията на Workspace - дава на компанията структурни предимства при привличането на потребители. Това контрастира рязко със самостоятелните конкуренти, които трябва да изграждат собствена потребителска база от нулата.

Стартът на модела Gemini 3 на 18 ноември допълнително ускори промяната, като новият модел доведе до 28% месечно увеличение на трафика през декември, докато посещенията на ChatGPT паднаха с 5,6%. През декември ChatGPT привлече 5,5 милиарда посетители в сравнение с 1,7 милиарда на Gemini, но разликата се стеснява бързо.

Gemini 3 Pro в ежедневните задачи в доста случаи превъзхожда даже новия GPT-5.2 модел, което не изглежда хич добре за OpenAI.

Средната група и нишови позиции

Под двамата доминиращи играчи също се случват забележителни промени. Grok от xAI на Илон Мъск увеличи дела си от нула до 3,4% за година, почти изравнявайки китайския DeepSeek (3,7%).

Grok също се развива с бързи темпове и в някои креативни сфери вече е много добър вариант. В момента обаче Мъск и компания са в средата на скандал около него, тъй като заради решението на xAI да не налага сериозни ограничения в поведението на модела, потребители започнаха да го използват за създаване на нецензурно съдържание, включително - с деца.

Специализираната в AI търсенето на информация платформа Perplexity показва стагниращо развитие при 2,0% - вероятно и защото Google и OpenAI имат подобни функционалности, докато Claude на Anthropic и Microsoft Copilot остават стабилни на около 2,0% и 1,1%.

Ако за Claude, който има много силни позиции при асистираното програмиране, този пазарен дял да изглежда адекватен, MS определено имат от какво да бъдат недоволни.