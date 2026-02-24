Глобалната търговия е в хаос, като страните от Азия до Европа се опитват да разберат дали сключените с Вашингтон споразумения все още важат, докато съюзници като Великобритания и ЕС се оказват в по-лошо положение от съперници като Китай и Бразилия. Причината: решение на Върховния съд от 20 февруари обяви за невалидни "реципрочните" тарифи на Тръмп, наложени на почти всички търговски партньори на страната.

Президентът реагира светкавично още през уикенда — първо обяви глобална тарифа от 10% по друг правен механизъм, а на следващия ден я вдигна до законовия максимум от 15%. Новите мита влизат в сила незабавно, но изтичат след 150 дни, освен ако Конгресът не ги удължи.

Парадоксалният резултат от това правно и политическо земетресение е, че някои от най-близките съюзници на Вашингтон се оказват в по-лошо положение от традиционните му съперници. Според анализ на организацията Global Trade Alert, средното митническо бреме за Обединеното кралство нараства с 2,1 процентни пункта, а за ЕС — с 0,8 пункта.

За сметка на това Бразилия вижда спад от 13,6 пункта, а Китай — от 7,1 пункта. "Страните, които се опитаха да договорят изгодни сделки в началото, сега са наказани за това", коментира анализаторът Тина Фордъм пред CNBC.

Объркването сред търговските партньори е всеобщо. Европейската комисия настоя, че "сделката е сделка" и очаква Вашингтон да спази поетите ангажименти. Председателят на комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге нарече ситуацията "пълен тарифен хаос" и предложи да се спре ратификацията на търговското споразумение между ЕС и САЩ до получаването на ясни правни гаранции.

На практика новата универсална тарифа от 15% съвпада с договорената ставка за повечето европейски стоки, но Брюксел предупреди, че не приема никакво увеличение над този таван. Великобритания, чиято сделка предвиждаше по-ниска ставка от 10%, е в особено уязвима позиция. Особено нещастен трябва да е премиерът Киър Стармър, който така или иначе се бори с нисък рейтинг и вътрешнопартийни скандали.

В Азия реакциите са по-сдържани. Япония заяви, че ще запази обещаните 550 милиарда долара инвестиции в американската икономика, въпреки правната несигурност. Южна Корея проведе спешна среща на правителството и обяви, че "общата рамка" на двустранното споразумение остава в сила.

Сингапур пък търси яснота относно новия режим и евентуалното възстановяване на надплатени мита. Китайското министерство на търговията обяви, че провежда "цялостна оценка" на решението, а двете страни се готвят за среща между Тръмп и Си Дзинпин в края на март.

Особено показателен е случаят с Индонезия, която подписа търговска сделка само един ден преди решението на съда — при ставка от 19%, която сега е по-висока от новото универсално мито. Администрацията на Тръмп настоява, че двустранните споразумения остават в сила, но правни експерти предупреждават, че договорености, основани на вече невалидни правомощия, се намират на нестабилна почва.

В условията на нарасналата несигурност златото поскъпна с над 1,4%, достигайки близо 5180 долара за унция, а европейските пазари светнаха в червено в понеделник.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обобщи усещането на мнозина: "Като при шофирането — искаш да знаеш правилата, преди да се качиш в колата. Същото важи и за търговията."