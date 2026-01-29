Златото продължи възходящото си движение в четвъртък, достигайки рекордните $5594,82 за унция, докато инвеститорите се втурнаха към безопасни активи на фона на геополитически и икономически тревоги. Сребърното досегна $120,45, а спот златото скочи с 2,7% до $5546,29 за унция сутринта българско време.

Благородният метал бележи рекордни стойности девет поредни сесии.

"Цените на златото растат поради търсенето на сигурни убежища заради странната геополитическа ситуация и дори политическата обстановка в САЩ, която не изглежда добре. Има опасения около независимостта на Фед. И когато това се случва, доверието на инвеститорите във финансовата система се разклаща," обясни пред "Ройтерс" анализаторът на ANZ Сони Кумари.

Инвеститорите са загрижени за независимостта на Федералния резерв на фона на наказателното разследване срещу председателя Джером Пауъл от администрацията на Тръмп, усилията да бъде уволнена управителката Лиза Кук и предстоящото номиниране на заместник на Пауъл през май.

"Нарастващият американски дълг и несигурността, създадена от признаци, че глобалната търговска система се разпада на регионални блокове вместо САЩ-центричен модел, карат инвеститорите да се насочат към злато," каза анализаторът на Marex Едуард Майр.

Жълтият метал прескочи бариерата от $5000 за първи път в понеделник и е поскъпнал с над 10% само тази седмица. Златото вече е нараснало с над 27% през 2026 г., след 64% скок през 2025 г.

Междувременно доларът изпадна в мечи пазар, като индексът му спадна с 2,2% тази година след над 9% спад през 2025 г. Най-лошият едновневен срив от април настъпи във вторник, след като Тръмп заяви, че доларът върви "страхотно". Той нееднократно е заявявал, че иска да отслаби валутата на страната си.

"Звучи лошо, но печелиш адски много повече пари със слаб долар... отколкото със силен долар," каза президентът през юли, добавяйки, че идеалният сценарий е "умерено отслабен" долар.

Нела Ричардсън, главен икономист на ADP, нарече спада на долара "меч с две остриета". Слабият долар прави американския износ по-конкурентен, но "не винаги има доверието на пазарите. И това доверие ще бъде много важно, когато разглеждаме други предизвикателства за американската икономика, като упоритата инфлация, високите дефицити и дългове", предупреди тя пред CNBC.

Освен това девалвацията на долара удря по покупателната способност - а в изборна година това може да надигне и наказателен вот срещу и без това разклатените от резките движения на Тръмп републиканци.

Кол Смийд от Smead Capital Management очаква разпродажбата на долара да продължи. "Намираме се в мечи пазар на долара в дългосрочен план," заяви той, посочвайки, че огромният капитал, събрал се в САЩ през последното десетилетие, постепенно ще търси по-добра възвръщаемост другаде.