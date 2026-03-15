В случай че конфликтът около Иран продължи, световните стратегически петролни резерви могат да бъдат изчерпани до лятото. Това смята Клеменс Фуст, ръководител на Института за икономически изследвания в Мюнхен (Ifo), смята, цитиран от информационната агенция DPA.

Фуст отбеляза, че ако корабоплаването в Ормузкия проток остане възпрепятствано и съответно около 25% от обемите петрол отпреди конфликта не могат да бъдат доставени, тогава "стратегическите петролни резерви по целия свят ще бъдат изчерпани за три месеца".

"Тъй като не знаем дали тази война ще ескалира или ще продължи, може би дори няколко месеца, човек може да се запита, дали е правилно да се освобождават резервите още сега", каза експертът.

Вчера беше съобщено, че страните членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ) са се споразумели да освободят 400 милиона барела петрол от своите запаси, за да стабилизират пазара поради конфликта в Близкия Изток.

Същевременно анализаторите на Goldman Sachs повишиха прогнозата си за цената на суровия петрол Brent за четвъртото тримесечие на годината до средно 71 долара за барел, от очакваните по-рано 66 долара за барел, съобщава Reuters.

Това се дължи на очакванията за по-дълги прекъсвания на доставките на петрол и газ през Ормузкия проток, поради войната с Иран. Преди това експертите прогнозираха 10-дневно прекъсване, но сега те предричат ​​почти пълно прекъсване на корабоплаването през пролива за 21 дни, последвано от постепенно възстановяване на корабоплаването за месец.

От началото на конфликта, сортът Brent се е повишил с повече от 36%, а WTI е поскъпнал с около 39%.

От Goldman Sachs прогнозират, че петролът Brent да достигне средна цена от 98 долара за барел през март и април, след което да спадне до 71 долара за барел до четвъртото тримесечие.

При сценарий с висок риск, при който доставките през пролива са прекъснати за един месец, се очаква цената да скочи до 110 долара за барел през март и април, последвано от постепенен спад до 76 долара за барел до края на годината.

Според анализаторите, спот цените вероятно ще надминат пика си от 2008 г. от 147 долара за барел, ако доставките през пролива останат ограничени през целия март.

Анализаторите на Citi повишиха прогнозата си за средната цена на Brent през първото тримесечие на 2026 г. от 73 долара до 75 долара за барел, през второто тримесечие - от 70 долара до 78 долара за барел, и през третото тримесечие - от 62 долара до 68 долара за барел.