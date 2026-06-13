Двама души живеят в един и същ блок. Имат сходна заплата, работят сходна работа, харчат сходни пари за наем, храна, отпуски и развлечения. Възрастта им е същата. Образованието им е сходно. Когато стигнат пенсионна възраст четирийсет години по-късно, единият от тях разполага с близо €550 000 в инвестиционен капитал. Другият - с около €42 000.

Разликата е €508 000. Над половин милион евро. И тя не е продукт на щастие, на наследство, на по-висока заплата или на спортна агресивност на пазара. Тя е продукт на нещо много по-обикновено: четири последователни решения, всяко от които изглежда дребно в момента на вземането, и нито едно от които повечето българи не са учили в училище.

Тази статия е за тези четири решения.

Първото е въпрос на време, не на пари

Парадоксът, който противоречи на интуицията на повечето хора, е следният. Ива е на 25 години и решава да отделя по €80 на месец в индексен фонд. Прави това в продължение на десет години - от 25 до 35. После напълно спира. Капиталът остава на пазара, но Ива не внася повече нито едно евро.

Стефан е на 35 години и започва да инвестира също по €80 на месец, но го прави тридесет години без прекъсване - от 35 до 65. Стефан внася общо €28 800 от собствен джоб. Ива внася €9 600. И двамата постигат същата средна годишна доходност от 8%, която глобалните индексни фондове са носили в дългосрочен план.

На 65 години Стефан - който е внасял три пъти повече пари за три пъти по-дълъг период - разполага с около €122 000. Ива, която е внесла три пъти по-малко и спряла на 35, разполага с около €215 000. Същият сценарий може да бъде проигран със собствени числа в интерактивния калкулатор на сложната лихва.

Това не е грешка. Това е сложната лихва, която не пита колко влагаш, а колко време го държиш. Когато Ива спира на 35, тя оставя зад себе си не голяма сума, а нещо много по-ценно - тридесет години време. Стефан, който започва на 35, има същите тридесет години време, но капиталът му трябва първо да се натрупа от ниска база, преди да започне да расте експоненциално. До момента, в който експоненциалната крива на Стефан започва да се ускорява, кривата на Ива вече е в зоната на максималното ускорение от години.

Това е първият и най-болезнен извод от тази математика: загубените години не могат да се купят обратно с пари. Никаква по-висока вноска по-късно не може да компенсира липсата на време в пазара.

Второто решение е още по-обикновено. То се нарича постоянство.

Ако вие сте на 25 години и започнете да отделяте сума, която не би повлияла особено на месечния ви бюджет - примерно €30 на месец, или приблизително едно кафе на ден (сравнително евтино, защото кафето стана вече по 2.5 евро) - какво се случва за следващите четирийсет години?

При 8% годишна доходност, реинвестирана годишно, тези €30 на месец се превръщат в близо €520 000. Половин милион евро. От едно кафе! Визуалното натрупване на тази крива е достъпно тук.

Числото изглежда невъзможно. Но не е магия. То е продукт на едно конкретно явление, което повечето хора никога не виждат: експоненциалното ускорение в последните десет години от инвестиционния период. В първите 20 години инвестицията расте бавно и почти линейно. На 30-та година капиталът се удвоява от 20-та. На 40-та година капиталът отново се удвоява спрямо 30-та.

С други думи: последните 10 години от четирийсетгодишния инвестиционен период носят повече капитал, отколкото всички предишни тридесет години взети заедно. Това обяснява защо тези, които започват на 25, виждат коренно различен резултат от тези, които започват на 35 или 45. Експоненциалното ускорение работи в полза на този, който е дал на парите си повече време.

Третото решение е свързано с по-противоречива идея. Тя гласи: простото обикновено побеждава сложното.

През 2007 г. Уорън Бъфет — един от най-успешните инвеститори в историята — публично залага един милион долара на следното твърдение: че един индексен фонд, който проследява S&P 500, ще победи в десетгодишен период всеки набор от хедж фондове, който някой се осмели да избере.

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Хедж фонд мениджърът Тед Сейдс приема залога и не избира случайно. Избира пет от най-добрите хеджфондове в света, които се управляват от повече от сто елитни хедж мениджъри - хора, които всеки един от тях управлява милиарди долари и има екипи от анализатори, достъп до сложни търговски стратегии и информация, която обикновеният инвеститор никога няма да види.

Десет години по-късно, през 2017 г., се правят сметките. Комбинацията на Сейдс носи 36.3% обща доходност за десет години. Простият S&P 500 индексен фонд на Бъфет — 125.8%. Един безличен ETF побеждава сто от най-високо платените инвеститори в света с разлика от 89.5 процентни пункта!

Но изводът от залога е по-важен от историята. На дълги хоризонти активното управление носи разходи: такси за управление, такси за резултат, транзакционни разходи, данъци върху по-чести сделки. Тези разходи изяждат буквално стотици процентни пункта в дългосрочен план. Простият индексен фонд няма мениджър. Няма стратегия. Просто следва пазара. И именно затова, в десетилетни хоризонти, той най-често побеждава сложните инструменти, които обещават по-добра доходност.

Изводът за обикновения човек е изненадващо успокояващ. Не е нужно да си експерт, за да инвестираш разумно. Понякога по-малко знание е по-добро, защото не води до твърде много действия.

Четвъртото решение е най-трудното и най-скъпото. То се нарича дисциплина в момент на паника.

Март 2020 година. Глобална пандемия. Пазарите се сриват. За четири седмици глобалните индекси губят около 34% от стойността си. Имате портфейл от €50 000 в индексен фонд. След падането, той струва около €33 000. Загубили сте €17 000 на хартия за един месец.

Имате три възможни реакции. Можете да продадете всичко и да приберете каквото е останало, с намерение да започнете отново "когато пазарите се стабилизират". Можете да не пипате нищо, да спрете да гледате портфейла и да продължите нормалния си живот. Или можете да купите още, осъзнавайки спокойно, че същият актив сега струва 34% по-евтино.

Четири години по-късно резултатите от тези три решения са €43 000, €135 000 и €185 000 — съответно за продал, не пипал и докупил. Една реакция в март 2020 = разлика от €142 000 в крайния капитал. Тази симулация на криза може да бъде проиграна без риск тук.

И поуката е смущаваща: без значение какво знаете за финансите, без значение колко добра е инвестиционната ви стратегия, един единствен ден на паника може да заличи десетилетия натрупване. Това е причината, поради която най-важният актив за всеки инвеститор не е знанието. Той е темпераментът.

Сега математиката на това, което все още е възможно за наваксване.

Има неудобен извод от четирите истории дотук, който си струва да бъде казан на глас. Всяка година закъснение има конкретна цена - не цена в смисъл на пропуснати години, а в смисъл на необходима месечна вноска, за да се постигне същата сума.

Ако някой иска да има €500 000 на 65 години, започвайки на 25, трябва да отделя €140 на месец. Започвайки на 35, трябва да отделя €340. Започвайки на 45, трябва €835. Започвайки на 55, трябва около €2 700.

С други думи, всяко десетилетие закъснение удвоява или утроява нужната месечна вноска за същия краен капитал. Точният сценарий за вашата възраст може да бъде изчислен в калкулатора за пенсионно планиране.

Тази математика обяснява защо повечето хора, които започват на 50, никога не настигат тези, които започват на 25. Не защото нямат волята, а защото простата аритметика на сложната лихва изисква от тях суми, които често надхвърлят свободните им средства.

Времето, не парите, е най-скъпият ресурс във финансите.

Седемте числа, които училището не показа.

Връщаме се отново към двамата съседи от началото. Разликата от €508 000 не е резултат от една голяма грешка. Тя е продукт на десетки малки решения, които единият е знаел да направи, а другият — не. Решения за кога да започне. Решения за какво да избере. Решения за как да реагира на криза.

Това е причината, поради която финансовата грамотност не е лукс за богатите. Тя е защита за обикновените хора. Богатите могат да си позволят грешки. Средната класа и хората с по-ниски доходи плащат за всяка грешка десетократно — в пропуснат потенциал, в пропуснати години, в пропусната пенсия.

И това е причината, поради която разговорът за финансовата грамотност не би трябвало да започва с понятия като "волатилност", "диверсификация" или "Шарп коефициент". Той би трябвало да започва със седем числа, които всеки човек би трябвало да види поне веднъж в живота си — 8%, средната годишна доходност на глобалния пазар в дългосрочен план; €30, едно кафе на ден, превърнато в €520 000 за четирийсет години; десет години, закъснението, което удвоява необходимата месечна вноска; 34%, типичният спад на пазара в голяма криза; 125.8%, победата на простия индекс срещу 100 елитни хедж мениджъри; 80%, частта от крайния капитал, която идва от последните десет години; €508 000, разликата между съседите от блока ви.

Тези седем числа са по-важни от половината математика, която се учи в гимназията. Не защото тригонометрията не е полезна. А защото тези седем числа решават кога ще можете да спрете да работите и с какво качество на живот ще го направите.

Има още един въпрос, който си струва да се зададе на глас.

Защо нито един от двамата съседи не е учил тази математика по-рано? Не защото е сложна. Сложната лихва е аритметика от шести клас. Не защото изисква техника. Един калкулатор и тридесет минути са достатъчни, за да се види ефектът ѝ. А защото някой някога е решил, че математика без приложение е по-важна от математика, която променя живот.

В българското училище деветокласник може да реши уравнение от трета степен, но не може да каже какво прави една думичка "реинвестирай" с парите му за четирийсет години. Може да наизусти периодичната таблица, но не знае, че разликата между 1.5% и 8% годишна доходност за четирийсет години е разликата между пенсиониране в апартамент под наем и пенсиониране със собствен дом и пътувания.

Това не е критика на учителите. Това е критика на учебната програма, в която темата за управлението на парите системно липсва. И докато програмата мълчи, разликите между съседи в един и същи блок продължават да се натрупват — €508 000 в полза на този, който е разбрал математиката навреме.

Никой не може да върне десет години закъснение. Но всеки може да започне днес. Сложната лихва не пита кой сте, от кое училище сте се завършили или каква е заплатата ви. Тя пита само кога сте започнали. И това е въпрос, на който всеки човек, на всяка възраст, може да даде най-късно отговор още днес.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.