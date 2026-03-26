Правителството на Гърция ще увеличи минималната работна заплата в страната на 920 евро, което представлява нарастване от 40 евро спрямо сегашния размер от 880 евро. Това намерение съобщи министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис пише електронното издание на в-к "Катимерини".

Мицотакис обяви увеличението на минималната заплата на заседание на правителството, като заяви, че решението ще влезе в сила още от 1 април.

Новото увеличение приближава правителството до целта му да повиши минималната заплата в Гърция до 950 евро до 2027 г., спрямо 650 евро през първата година от управлението му през 2019 г., посочва гръцкото издание.

Тъй като оказва въздействие върху заплащането според трудовия стаж, заплатите в публичния сектор и социалните придобивки, увеличаването на минималната заплата до 950 евро би довело до повишаване скоро на средната заплата до целта от 1500 евро, пише още "Катимерини".

За сравнение, минималната работна заплата в България от 1 януари 2026 г., която беше определена още миналата година, е 1213 лева, т.е. 620 евро. Което на практика означава, че след 1 април минималната заплата в Гърция ще е с близо 50% по-висока от българската. А според представени вчера сравнителни данни от НСИ, България и Гърция за 2025 г. са най-бедните страни в ЕС по брутен вътрешен продукт на човек от населението, като за двете държави показателят е с 32% по-нисък от средния за ЕС.