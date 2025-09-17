Запазване на размера на минималната работна заплата на 1077 лв. вместо предложените 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари - за това настоява Асоциацията на индустриалния капитал в България. В свое становище работодателската организация се обявява и за отмяна на законовите текстове, които обвързват минималното и средното възнаграждение.

"Това е необходимо, за да се избегнат допълнителни дисбаланси на пазара на труда, да се поддържа конкурентоспособността на българската икономика и да се гарантира стабилен преход към Еврозоната", подчертават от бизнеса.

Според влезлия в сила през 2023 г. чл. 244 на Кодекса на труда МРЗ е половината от брутната средна заплата, като според АИКБ това "е в основата на настоящите проблеми" - заради въвеждането на "автоматичност, базирана единствено (и то неправилно) на статистически данни за БРУТНАТА средната работна заплата".

И посочват: "Кумулативният ръст на МРЗ за периода 2023-2026 г. би бил над 55%, при реален ръст на икономиката за същия период около 10% и натрупана инфлация в размер на около 10%, което означава, че за периода на действие на чл. 244 от КТ МРЗ расте над 2.5 пъти по-бързо от обективните икономически показатели, обуславящи растежа й".

Това според АИКБ създава множество проблеми:

Големи компании затварят заводи, местят се в други държави и освобождават хиляди работници заради растящите разходи за труд.

Увеличава се сивият сектор.

Изострят се регионалните различия, защото само работещите в София-град са с по-високи заплати от средните за страната и например в Смолян МРЗ се доближава опасно до средната за областта.

Административното вдигане на минималната заплата без ръст в производителността води до увеличени разходи на предприятията, които ги компенсират с вдигане на цените, а то на свой ред подхранва инфлацията - точно в навечерието на еврозоната и при масови опасения именно от поскъпвания.

Затова от АИКБ настояват за "изработване на адекватен механизъм за определяне на МРЗ, с реално и действено участие на социалните партньори в процеса, утвърждаващ договорното начало и на базата на обективни икономически критерии, отразяващи реалното развитие на икономиката, пазара на труда и покупателната способност, в изпълнение на европейското законодателство".