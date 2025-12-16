Отдавна е трудно за Европейския съюз да балансира - как да съчетае амбицията си да бъде лидер в действията за климата с необходимостта от стимулиране на конкурентоспособността на блока. Днес изглежда, че Брюксел се е задоволил с второто, предава Bloomberg.

Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, обмисля петгодишно отлагане на ефективната си забрана за двигателите с вътрешно горене.

Това е резултат от силен натиск от някои от най-големите страни производителки на автомобили в региона, които твърдят, че ЕС действа твърде бързо по отношение на целите за намаляване на емисиите, особено що се отнася до вече затруднения автомобилен сектор.

Впрочем, не е само Германия. Страни като Италия и Полша също твърдят, че планираното отклонение от настоящите технологии е твърде агресивно и рискува да убие една от основните индустрии в региона.

Генезисът на предложението датира от 2021 г., когато комисията обяви, че всички нови автомобили и микробуси, които ще се появят на пазара от 2035 г., ще бъдат лишени от емисии на CO2. Сега обаче тя иска да разреши петгодишно удължаване на срока за използване на двигатели с вътрешно горене до 2040 г. в plug-in хибриди и превозни средства с удължен пробег.

Това ще се основава на условието, че усъвършенстваните биогорива и така наречените електронни горива - произведени с помощта на уловен CO2 и възобновяема електроенергия - ще преодолеят празнината. Очаква се зелената стомана също да играе засилена роля в производството на нови превозни средства след 2035 г. Решението, което може да се промени преди окончателното съобщение, идва преди планираното обявяване следващата седмица, точно преди срещата на върха на лидерите на ЕС.

Производители на автомобили като Mercedes-Benz Group AG, Stellantis NV и BMW AG вече са разчитали на това, че превозните средства с двигател ще съществуват по-дълго от 2035 г., на фона на очакванията за промяна на тактиката от страна на комисията.

Очакваният ход идва в момент, когато европейските производители на автомобили се борят да се справят с по-евтиния внос на електрически превозни средства от Китай, а продажбите на европейски автомобили в Китай са се забавили.

Въпреки това очакваната промяна не е без противоречия. Мярката се очаква да бъде посрещната зле от екологичните групи, които се опасяват, че всякакви нови вратички ще подкопаят климатичните амбиции на Европа.