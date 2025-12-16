Правителството на Клаудия Шейнбаум защити въвеждането на митническа бариера върху над хиляда продукта от Китай и други държави, с които Мексико няма търговски споразумения, като мярката трябва да влезе в сила от 2026 г. Министърът на икономиката Марсело Ебрард заяви, че пакетът от мита ще запази около 350 000 работни места в ключови отрасли като автомобилостроенето, металургията, преработващата промишленост, текстила и обувната индустрия. По думите му целта не е насочена срещу конкретна държава, а към защита на определени индустриални сектори, предава El País. Разчетите на федералното правителство показват, че новите тарифи могат да донесат около 30 млрд. песо годишни приходи.

В същия дух президентът на Мексико подчерта, че мярката не е насочена срещу отделна страна, а е част от по-широката държавна стратегия "План Мексико". Тя припомни, че още в началото е заложена политика на заместване на вноса в някои области с цел страната да изнася повече - позиция, формулирана още преди Доналд Тръмп да се върне в Белия дом.

Ебрард предупреди, че без тези мита, насочени най-вече към ограничаване на вноса от Азия, хиляди работни места са изложени на риск. Данните на министерството сочат, че вносът в автомобилния сектор е нараснал с 34%, при стоманата - с 12,4% за последните две години. В облеклото ръстът надхвърля 20%, а при обувките достига 22,3%. Според министъра този темп на нарастване, съчетан с цени под референтните равнища, е резултат от агресивни пазарни практики, които не могат да бъдат допуснати в дългосрочен план.

Министърът уточни, че решението е взето след задълбочени консултации с депутати, бизнес организации и търговски партньори. В резултат част от първоначално предложените мита за автомобилни части, стомана, алуминий и текстил са били намалени, тъй като заместването на вноса в тези сегменти би било твърде трудно за някои компании. Ебрард подчерта още, че увеличението на митата - между 5% и 50% за общо 1463 тарифни позиции - няма да доведе до поскъпване за крайния потребител, въпреки опасенията на анализатори и представители на бизнеса.

След критиките от страна на Китай министърът отново подчерта, че пакетът няма геополитически мотиви и не е насочен срещу конкретна държава, а цели корекция на нелоялни търговски практики, които засягат заетостта в щати като Баха Калифорния, Чихуахуа, Агуаскалиентес, Нуево Леон, Халиско, Гуанахуато и Пуебла. По думите му Мексико е водещ износител в Латинска Америка, но устойчивият растеж изисква равни условия на конкуренция.

През септември кабинетът на Шейнбаум представи пред парламента мащабно предложение за промяна на търговските правила спрямо страни без споразумения с Мексико - сред тях Китай, Индонезия, Индия, Южна Корея и Бразилия. Инициативата предизвика остри дебати и опасения за инфлационен натиск, но въпреки това Конгресът я одобри миналата седмица с по-ниски от първоначално планираните ставки.

Повишаването на митата спрямо Азия се вписва и в търговската линия на Съединените щати. Макар официално да се аргументира със защита на местната заетост, редица експерти го тълкуват и като сигнал към Вашингтон в навечерието на прегледа на споразумението TMEC (проектно споразумение за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада) през 2026 г. и в контекста на стремежа на Мексико към по-благоприятен митнически режим при управлението на Доналд Тръмп.