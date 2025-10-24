Международният валутен фонд призова Азия да намали нетарифните бариери и да интегрира регионалната търговия, за да намали уязвимостта си към американските мита и глобалните финансови сътресения.

Търговията е от основно значение за икономическия растеж на Азия, като Китай служи като център на веригата за доставки за производство на стоки по целия свят, което го прави уязвим към удара от търговските напрежения между САЩ и Китай и тарифите на президента Доналд Тръмп, се казва в доклад за регионалните икономически перспективи за Азия, изготвен от МВФ и цитиран от международните агенции.

Търговските търкания със САЩ и инвестиционният бум в областта на изкуствения интелект доведоха до нарастваща вътрешнорегионална търговия в Азия, се казва в доклада. Насърчаването на по-нататъшна регионална търговска интеграция, включително чрез премахване на търговските бариери, би могло да помогне на азиатските страни да диверсифицират експортните пазари, да намалят разходите и да компенсират някои от негативните последици от тарифните шокове, се казва в него.

"Ако Азия се интегрира повече в региона, това само по себе си осигурява буфер срещу външни шокове", заяви пред Reuters Кришна Сринивасан, директор на отдела за Азия и Тихоокеански регион на МВФ.

Източник: iStock

Азия е силно интегрирана в търговията с междинни стоки, като около 60% от общия износ се осъществява в региона. За разлика от това, само 30% от износа на крайни стоки от азиатските страни се осъществява в региона - знак за зависимостта на региона от пазарите на САЩ и Европа.

В доклада пише още, че Азия може да се възползва от преследването на по-широкообхватни търговски споразумения, като например това, наблюдавано в Европейския съюз, тъй като настоящият ѝ фокус върху двустранни споразумения създава припокриващи се правила и непоследователни стандарти.

Намаляването на нетарифните бариери, които се увеличиха по време на пандемията от Covid-19 и остават широко разпространени в Азия, би могло да донесе значителни ползи, се казва в доклада. Всъщност, някои страни доброволно намаляват нетарифните бариери като част от търговските преговори със САЩ, което е "много положителна" тенденция, коментират икономисти.

С по-голяма регионална търговска интеграция, Азия може да види ръст на брутния вътрешен продукт с до 1,4% в средносрочен план, а икономиките на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия с до 4%, каза Сринивасан.

МВФ очаква икономиката на Азия да се разшири с 4,5% през 2025 г., забавяйки се от 4,6% миналата година, но с 0,6 процентни пункта повече от прогнозата си през април, поради силния износ, обусловен отчасти от предварителното зареждане на доставките преди по-високите американски тарифи.

Очаква се растежът да се забави до 4,1% през 2026 г. поради въздействието на търговското напрежение, слабото търсене в Китай и слабото частно потребление в развиващите се икономики.

"Въпреки че несигурността в търговската политика е намаляла донякъде в сравнение с април, тя остава висока и би могла да окаже по-голямо влияние върху инвестициите и настроенията от очакваното", се казва още в доклада на МВФ.