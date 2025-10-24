Националната компания за управление на пътната инфраструктура на Румъния (CNAIR) обяви, че е избран победител в търга за изграждането на нова електронна система за събиране на пътни такси от румънската страна на моста Гюргево-Русе. Компанията-победител е ALTIMATE S.A.

Стойността на договора е 844 500 леи (около €170 000) без ДДС, а срокът му за изпълнение е 6 месеца. Финансирането ще бъде осигурено от собствените приходи на CNAIR.

Според официалната информация, проектът предвижда изграждането на 2 специализирани артерии от румънска страна, оборудвани с високоскоростни бариери. Те ще позволяват незабавно преминаване на превозни средства, след автоматично разпознаване на предварително извършено онлайн плащане.

"Чрез този проект искаме да ограничим намесата на човешкия фактор в процеса на събиране на пътни такси и да оптимизираме работата на персонала, който обслужва пунктовете за товарни автомобили. Очакваме значително намаляване на времето за чакане на ГКПП Гюргево, както и повишаване на безопасността на движението през този граничен пункт", се посочва в официалното съобщение на CNAIR.

Договорът с ALTIMATE S.A. може да бъде подписан в рамките на 10 дни, при условие че не бъдат подадени възражения срещу решението на комисията.

Генералният директор на CNAIR Кристиан Пистол коментира, че проектът е важна стъпка към дигитализацията на плащанията при преминаване на моста Гюргево-Русе, който е ключова сухопътна връзка между Румъния и България.