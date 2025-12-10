Цената на петрола се повишава, като причина за това са опасенията за свръхпредлагане. Те продължават да натежават върху настроенията на пазара, съобщава Bloomberg. Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,21% до 62,07 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - също с 0,21% до 58,37 щатски долара за барел.

Данни на Американския петролен институт сочат, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,78 милиона барела през миналата седмица, докато запасите от бензин са нараснали със 7 милиона барела, а дестилатите са се увеличили с 1,03 милиона барела.

"Петролните пазари в момента се затрудняват да намерят посока, като леко се подкрепят от спада на американските резерви, отчетен от Американския петролен институт (API)", коментира Сувро Саркар, ръководител на енергийния екип в DBS Bank, визирайки данните на Американския петролен институт.

Според данните на САЩ вътрешното производство на суров петрол ще достигне рекорден връх от 13,6 милиона барела дневно тази година, добавяйки още количества към наводнението от доставки, които заливат световния пазар.

"Дали е свръхпредлагане или супер-свръхпредлагане, трудно е да се избяга от това", коментира Саад Рахим, главен икономист в компанията за търговия със суровини Trafigura Group.

Финансираният от индустрията Американски петролен институт съобщава, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 4,8 милиона барела само миналата седмица. Въпреки това са отчетени големи увеличения в резервите от горива - както бензин и дизел.

На този фон международни финансови анализатори коментират, че евентуална сделка за примирие между Русия и Украйна би могла да доведе до премахване на международните санкции върху руските компании, което би освободило ограничени доставки на петрол.