През първите осем месеца (януари-август) на 2025 г., за внос на енергоносители (петрол, газ, въглища, горива) Турция е похарчила общо внушителните 26 милиарда долара, заяви, президентът на страната Реджеп Ердоган. Освен това, предвижданията са за цялата 2025 г. Турция да потребява общо 59,5 милиарда кубически метра газ.

"Само през първите осем месеца на тази година платихме 26 милиарда долара за внос на енергоносители. Полагаме всички усилия, за да намалим тази сума", каза турският лидер, говорейки на форума и изложение за енергийна ефективност в Истанбул, пишат местни медии.

По думите на Ердоган, потреблението на природен газ в Турция за 2024 г. е надхвърлило 53 милиарда кубически метра. За сравнение, тези обеми са над 10 пъти по-големи от годишното потребление на природен газ у нас.

"Нашата прогноза е, за 2025 г. потреблението и покупките на газ да са около 59,5 милиарда кубически метра", посочи още турският президент.

По данни на Управлението за регулиране на енергийните пазари (EPDK) в Турция, за миналата година делът на руският петрол е достигнал 66% от общия внос на нефт в страната, а делът на руския газ е бил 41% от целия внос за годината.