Турция финализира удължаването за една година на двата изтичащи договора за внос на общо 22 милиарда кубични метра руски газ с "Газпром", съобщи енергийният министър на страната Алпарслан Байрактар, цитиран от световните агенции.

Договорите, които изтичат в края на годината, ще бъдат продължени до края на 2026 г., като Анкара залага на краткосрочни споразумения вместо дългосрочни ангажименти.

Това решение идва в контекста на последователната политика на Турция за диверсификация на енергийните източници. Страната вече е намалила дела на Русия в доставките си на газ до под 40 процента и се стреми да го намали до 25 процента, за да избегне зависимостта от един доставчик.

Заместник-министърът на енергетиката Ахмет Берат Чонкар подчерта, че засега Турция все още се нуждае от газ от Русия, Азербайджан и други източници, като добави, че САЩ признават тази необходимост.

Ключов елемент от стратегията за енергийна независимост е разширяването на вътрешното производство. Турция разчита предимно на газовите запаси в Черно море, открити преди пет години. Въпреки че добивът започна през 2023 г. и понастоящем покрива малка част от търсенето, амбициозната цел е находището Сакария в Черно море да покрива 25 процента от собствените нужди на страната до 2028 г.

Паралелно с това Анкара активно търси алтернативни доставчици. Турция подписа серия договори за закупуване на втечнен природен газ (LNG) за дълъг период, голяма част от който идва от Съединените щати.

САЩ вече са станали четвъртият по големина доставчик на газ за Турция тази година с 5,5 милиарда кубични метра и 14-процентен дял. Освен това страната планира да инвестира в съоръжения за производство на газ в САЩ, като държавната компания TPAO води преговори с американски енергийни гиганти като Chevron и Exxon.

Турция също така преговаря за подновяване на договор с Иран за 10 млрд. кубика, изтичащ през юли следващата година, и се стреми да увеличи обема на туркменски газ, внасян транзитно през ислямската република.

Като домакин на Конференцията на ООН по изменението на климата през следващата година, Турция планира и да стимулира възобновяемата енергия, за да достигне нулеви нетни емисии до 2053 г.