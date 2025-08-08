Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова (ANRE) отне лиценза на най-голямата енергийна компания в страната "Молдовагаз", за доставка на природен газ от 1 септември 2025 г. Същевременно регулаторът предостави на държавната компания Energocom статут на доставчик на обществена услуга за доставки на газ на потребителите в страната.

Във връзка с това решение, от руската компания "Газпром" веднага заявиха в изявление, че компанията "ще продължи да защитава своите законни права и интереси с всички налични средства", пише Интерфакс.

От молдовския регулатор обявиха през май тази година, че може да отнемат лиценза на "Молдовагаз", като ANRE определи краен срок за изпълнение на изискванията за функционално, структурно и юридическо разделяне на дейностите в сектора до 31 юли 2025 г.

Молдовагаз" от своя страна уведоми ANRE за невъзможността за разделяне на функциите за доставка и транспортиране на природен газ до определения от регулатора срок (1 август 2025 г.), позовавайки се на липсата на консенсус сред мажоритарните акционери и факта, че това решение излиза извън правомощията на ръководството на компанията.

Компанията "Молдовагаз" е основана през 1999 г. и е най-голямата енергийна компания в Молдова, както и един от най-големите данъкоплатци. Компанията предоставя услуги за доставка на газ на 830 хиляди потребители в страната.

В уставния капитал на акционерното дружество, 50% плюс 1 акция принадлежат на "Газпром", 35,33% - на правителството на Молдова, 13,44% на Приднестровието, 1,23% - на миноритарни акционери (юридически и физически лица). Приднестровската администрация преди известно време прехвърли акциите си под управление на "Газпром".

От декември 2022 г. Молдова закупува газ на европейския пазар, като доставките се осъществяват от "Молдовагаз".

"Газпром" напомня, че "като най-голям акционер и кредитор на "Молдовагаз", през целия период на сътрудничество е изпълнявал задълженията си за надеждни и сигурни доставки на газ за Молдова добросъвестно и в пълен размер, без да получава пълно плащане от "Молдовагаз" АД за доставения газ".

В резултат на това, "Молдовагаз" е натрупала значителен дълг към "Газпром". По-конкретно, дългът за доставения на потребителите в страната газ, надхвърли 709 милиона долара. Този дълг към "Молдовагаз" е натрупан в значителна степен, поради системни неплащания за доставения газ на топлоенергийните предприятия от държавния сектор на Молдова, подчертава руският акционер.