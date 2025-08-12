"Уни Енерджи", операторът на веригата бензиностанции Avia в България, е подала заявление в Комисията за защита на конкуренцията за придобиване на активите на "Газпром" у нас. Сделката, ако бъде одобрена, ще включва 23 действащи бензиностанции, 13 терена за изграждане на нови обекти и петролна база за съхранение на светли горива в Костинброд. Мажоритарен собственик на "Уни Енерджи" е Ивайло Константинов - бивш собственик на автобусната компания "Юнион Ивкони".

През юли 2024 г. стана ясно, че регистрираният в Сърбия производител на петрол и газ NIS, който притежава бензиностанциите "Газпром" в България, напуска страната. Контролираната от Русия компания обяви тогава, че Бордът на директорите е одобрил продажбата на дъщерното дружество "НИС Петрол България" заради продължаващи затруднения в дейността ѝ по веригата.

В момента Avia разполага с 11 бензиностанции в страната. По данни от Търговския регистър, приходите на "Уни Енерджи" за 2023 г. са били 15,7 млн. лв., а печалбата - 302 хил. лв. Очаква се след приключване на сделката и получаване на зелена светлина от КЗК новопридобитите обекти да бъдат ребрандирани под марката Avia.

От 13 юни 2024 г. Ивайло Константинов вече не е едноличен собственик на компанията. С решение на извънредно общо събрание от 7 юни "Вип стейшън" придобива 45% от капитала срещу 450 хил. лв. Собственик на новия съдружник е Ранко Клачар - гражданин на Черна гора.