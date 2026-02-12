Причината за непостигането на заложените приходи в бюджет'2025 са абсолютно сгрешените прогнози. Това заяви в студиото на Money.bg макроикономистът и финансист Любомир Дацов.

"В професионалния свят всеки знае, че допустимата степен на грешка, която се приема за нормална, е от 0,25% до 0,5%, а в случая става дума за 20 пъти повече. И това е преднамерена грешка, а ние всички знаем, защо беше направено това", категоричен бе той.

Дацов обясни, че освен прогнозните грешки, влияние върху приходите са оказали и забавените трансфери по ПВУ. Според експерта забавянето е поставило властите в ситуация на "рисковани решения".

В същото време мерките за повишаване на събираемостта на приходите не са компенсирали напълно прогнозните грешки, категоричен бе Дацов. "Мерките за повишаване на събираемостта всъщност имаха отрицателен ефект за бизнеса", посочи той.

Откъде обаче идва намаленият дефицит? Той се дължи на по-ниските капиталови разходи и "скритите резерви".

"Има 2 скрити резерва. Това не са просто буфери, а резерви, които позволяват гъвкавост в разходната част. Това между другото не е първата година, в което го правят", коментира още Дацов, т. е. от разходи за издръжка се финансират разходи за персонал (бел. ред. издръжката обхваща разходите за бензин, текущ ремонт на сгради, ток, вода и т. н.).

"Основно, разходите, които се извършват в общините, са "виновници" за тази динамика. 70% от тези разходи са в общините, а 30% са централни", поясни той.

"Раздадени са допълнителни бонуси на администрацията в последните дни на декември. Въпреки че имаме огромен ръст на доходите за тази година - 20% изменение на разходите за персонал спрямо 2024-та. Това включва близо 300-400 милиона, които са били раздадени под формата на бонуси в последните дни на 2025 година", каза Дацов.

"Сектори, които имат остър недостиг на хора, получиха различни увеличения. Публичният сектор не е еднороден - там има хора, които са надценявани, други системно подценявани", обясни той.

"БВП всъщност абсорбира всички разлики. Разликата е около 10,5 милиарда лева в оценката на БВП, използвана за планиране на бюджета и реалния БВП", каза Дацов.

Той уточни, че по този начин отчетеният дефицит от 3,1% спрямо номиналния БВП всъщност е близък до 3% при сезонно изгладените данни.

Експертът коментира, че "ако трябваше да спазваме по-строги правила, при тези икономически показатели да имаме поне 0,2% превишение на бюджета за 2025 година. Казвам го, защото това говори за нивото на структурните проблеми, които имаме в бюджета".

Параметрите на този бюджет отговарят "все едно, че бяха правени за 2026-та година. Горе-долу нивото на разходите и на това, което беше потреблението, спрямо икономиката, която очакваме да имаме, горе-долу беше 2026 и даже покриваше частично 2027 година", коментира Дацов.

