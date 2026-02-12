Азиатските акции се повишиха до рекордно високо ниво в четвъртък, докато доларът се затвърди леко спрямо повечето валути с изключение на йената. Това става, след като по-силните от очакваното данни за заетостта в САЩ понижиха очакванията за намаляване на лихвите в краткосрочен план, подготвяйки почвата за доклада за инфлацията в петък, предава Reuters.

Акциите в Южна Корея и Япония достигнаха рекордни върхове в ранната търговия, подкрепени от технологичния сектор. Японските акции са в спад след убедителната изборна победа на премиера Санае Такаичи през уикенда, водена от кампания за засилени икономически стимули.

Това тласна най-широкия индекс на акциите в Азиатско-тихоокеанския регион на MSCI до нов исторически връх. Индексът беше с 0,65% по-висок, като печалбите му през първите шест седмици на годината достигнаха около 13%.

Фокусът на пазара тази седмица е върху редица икономически доклади в САЩ, като данните в сряда показват неочаквано ускорение на растежа на работните места през януари, докато нивото на безработица леко се е понижило, което е признак за стабилност на пазара на труда, което би могло да насърчи Федералния резерв да остави лихвите непроменени в краткосрочен план.

Томас Матюс, ръководител на отдела за пазари за Азиатско-тихоокеанския регион в Capital Economics, заяви, че общата картина е, че условията на пазара на труда може да се затегнат в този момент.

"Ако е така, инвеститорите може да надценяват възможността за по-нататъшно облекчаване на паричната политика и държавните облигации може да се сблъскат с малко повече трудности."

Пазарните очаквания за намаление на лихвите от страна на Фед с поне 25 базисни пункта на срещата на централната банка през март се повишиха до около 20% преди данните за заетостта, но се отдръпнаха след доклада за заетостта и за последно бяха около 5%, според инструмента FedWatch на CME.

Търговците все още прогнозират поне две намаления на лихвите тази година. Доходността по двугодишните държавни облигации на САЩ, която обикновено се движи в крак с очакванията за лихвените проценти за Фед, беше 3,512% в азиатските часове, след като скочи с 5,8 базисни пункта в предишната сесия, което е най-голямото ѝ еднодневно покачване от края на октомври.

Доходността по бенчмарк 10-годишните държавни облигации на САЩ беше 4,186%. Повишената доходност помогна за подкрепата на долара, който е под натиск и се възстанови леко спрямо повечето валути.

Анализаторите обаче посочват, че несигурността относно независимостта на Федералния резерв и политическите рискове предполагат, че доларът ще се нуждае от повече подобни положителни изненади в данните, за да поддържа възстановяването.

"Подобряващите се перспективи за глобален растеж и продължаващото превъзхождане на акциите извън САЩ поддържат аргументите за слабост на щатския долар", заявиха стратези от OCBC в бележка.

Данните за инфлацията се очакват в петък и ще бъдат следващият тест за пазарните мнения относно намаляването на лихвените проценти. Йената беше отклонение на фона на силата на долара, като отново се затвърди и последно достигна 153,02 за щатски долар.

Валутата скочи с близо 3% след победата на Такаичи, тъй като инвеститорите подозират, че големият мандат може да накара правителството да бъде фискално отговорно, тъй като елиминира необходимостта от преговори с опозиционните партии.

"Късите позиции по йена колективно преоценяват позициите си, въпреки че на този етап мечият тренд по японската йена, който започна в началото на 2025 г., изглежда по-скоро като връщане към средната стойност, отколкото като начало на структурен бичи пазар", коментира Крис Уестън, ръководител на изследванията в Pepperstone.

"Въпреки това, търговците трябва да останат отворени към макроикономическата картина и да решат накъде в крайна сметка иска да насочи японската йена." При стоките цените на петрола продължиха да се покачват, тъй като инвеститорите се притесняваха от ескалиране на напрежението между Иран и САЩ.

Фючърсите на суровия петрол Brent бяха с 0,4% по-високи до 69,68 долара за барел. Американският суров петрол WestTexasIntermediate се повиши с 0,46% до 64,93 долара за барел. Спот цената на златото се понижи с 0,44% до 5 058,49 долара, след като се повиши с над 1% през предходната сесия.