Безпрецедентна антиимиграционна операция в завод на Hyundai в американския щат Джорджия застрашава милиардни инвестиции и поставя под въпрос бъдещето на икономическите връзки между САЩ и техния ключов азиатски съюзник, съобщават световните агенции.

Американските власти арестуваха 475 души, включително над 300 южнокорейски граждани при операция в строящ се завод за батерии - съвместно предприятие между Hyundai Motor Group и LG Energy Solution. Това е първа подобна операция срещу работници от съюзническа страна, която дойде само 10 дни след срещата между президентите Ли Дже Мюнг и Доналд Тръмп.

Освобождаването на задържаните корейци беше забавено с повече от ден по нареждане на Белия дом, за да се провери дали те желаят да останат в САЩ за обучение на американски служители. Южнокорейските граждани се завърнаха с чартърен полет на Korean Air от Атланта.

Критични последици за инвестициите

Президентът Ли Дже Мюнг предупреди, че южнокорейските компании ще бъдат "много колебливи" относно инвестиции в САЩ след инцидента. "Ситуацията е изключително объркваща", заяви той, отбелязвайки, че е обичайна практика корейските фирми да изпращат работници за подготовка на чуждестранни заводи.

Експертите описват случилото се като "дълбок белег" върху икономическите връзки между двете страни, които датират от края на Втората световна война. Професор Ким Пил Су от университета Дейлим подчерта пред агенция "Йонхап": "Това не беше просто задържане на 300 души - това беше обида. Неизбежно американските инвестиции ще трябва да бъдат преразгледани или забавени."

Инцидентът застрашава $350-милиардния инвестиционен пакет, обещан при търговската сделка от юли, както и инициативата "Make American Shipbuilding Great Again" (MASGA) за възраждане на американското корабостроене.

Заводът за батерии на стойност $4.3 милиарда, в които се разигра целия сюжет, трябваше да бъде завършен догодина и е критичен за производството на електрически возила на Hyundai в Джорджия, което започна работа през октомври.

Объркване около визовите правила

Много от арестуваните са притежавали различни видове визи или са били по програмата за освобождаване от виза. Особено объркване предизвика включването на носители на B-1 бизнес виза, която официално позволява инсталиране и тестване на оборудване и обучение на местен персонал.

Корейският бизнес настоява за по-ясни насоки относно допустимите дейности под B-1 визи и по-добра дипломатическа координация за предотвратяване на ненужни операции, които нарушават бизнес дейностите.

Разбира се, нищо от това не интересува Тръмп, който спечели изборите с платформа за връщане на американското производство в САЩ - и то с американски работници. Експерти от месеци повтарят, че страната не е готова да осигури толкова много кадри и ще отнеме години да се изградят вериги на доставка - и даже тогава вероятно крайната цена ще е неконкурентна без тежки вносни мита.

Снимките на задържаните корейски работници, отведени като престъпници, се разпространиха по света, повдигайки въпроса "Така ли САЩ третират приятелите си?". Много корейски компании, включително LG Energy Solution, спряха бизнес пътуванията си до САЩ.

Въпреки че експертите не очакват незабавно оттегляне на инвестициите поради високите мита на администрацията Тръмп, инцидентът ще доведе до значителни забавяния в текущи и планирани проекти до възстановяване на доверието.