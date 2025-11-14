Южна Корея се ангажира да инвестира 150 милиарда долара в американския корабостроителен сектор в рамките на сделката със Съединените щати, се казва в информационния бюлетин за резултатите от втората среща "на върха" между президентите на двете страни, Ли Дже-мьонг и Доналд Тръмп.

"Тази сделка включва одобрени от САЩ корейски инвестиции в корабостроителния сектор на страната от 150 милиарда долара. Сделката включва и допълнителни корейски инвестиции от 200 милиарда долара, съгласно Меморандума за разбирателство за стратегически инвестиции, който се очаква да бъде подписан от високопоставени представители на Съединените щати и Република Корея", се казва в изявление на Белия дом.

"Посочените инициативи се очаква бързо да увеличат броя на американските търговски кораби и на военните кораби също, включително чрез потенциално строителство на американски кораби в Република Корея", се подчертава в документа.

Освен това, Южна Корея се е ангажирала до 2030 г. да изразходи 25 милиарда долара за закупуване на военна техника от САЩ, както и други 33 милиарда долара - за подкрепа на американските въоръжени сили в Южна Корея.

Също така, южнокорейският президент обяви планове за увеличаване на разходите за отбрана на страната до 3,5% от БВП възможно най-скоро.

От своя страна, Съединените щати се съгласиха да сътрудничат при доставките на гориво за проекта за строителство на ядрени подводници в Южна Корея. САЩ изразиха подкрепата си за стремежа на Сеул за осигуряване на възможност за извършване на обогатяване на уран и преработка на отработено ядрено гориво.

"Съединените щати подкрепят процеса, който ще доведе до извършване на обогатяване на уран за граждански цели в Република Корея и преработка на отработено гориво за мирни цели", се казва още в изявлението.