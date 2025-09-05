Меморандуми за разбирателство в сферите на ядрената енергетика и водорода подписаха държавният секретар в сръбското Министерство на минното дело и енергетиката Соня Влахович и президентът и главен изпълнителен директор на Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Джухо Хуанг.

Споразуменията бяха сключени по време на Стратегическия форум за енергийно развитие между Корея и Сърбия, проведен в Белград и организиран от сръбското министерство и Агенцията за насърчаване на търговията и инвестициите на Корея (KOTRA), съобщава CEE Energy News.

Меморандумът за ядрената енергия цели да подпомогне Сърбия в обучението на специалисти по ядрени технологии и да улесни обмена на технически знания и опит.

Вторият меморандум е насочен към оценка на потенциала за пилотни проекти с "зелен" водород чрез техническо сътрудничество, изграждане на капацитет и споделяне на знания по цялата верига на водородната индустрия.

Влахович подчерта, че ядрената енергия може да засили енергийната сигурност на страната по време на прехода към чиста енергия. "Силно се интересуваме и от възможностите, които предлагат водородните технологии. Заедно с корейските ни партньори ще проучим потенциални пилотни проекти", заяви тя.

През ноември миналата година западната ни съседка отмени мораториума върху развитието на ядрена енергетика на своя територия, наложен още през 1986 г. от югославските власти след аварията в Чернобил.

Сегашният силен човек в Белград - президентът Александър Вучич, многократно е заявявал, че АЕЦ е нужен на страната заради очакването през 2050 г. тя да консумира 4 пъти повече електроенергия. Освен това, останалите варианти в сферата на традиционната енергетика - мръсните въглища и зависимият от геополитически фактори природен газ, не са адекватни на новите условия, а ВЕИ все още не могат да дадат нужната стабилност на системата.

KHNP ще подпомогне създаването на обучителни програми за служители от министерството, университети и предприятия, включващи ядрени технологии, безопасност и регулации, както и обмен на добри практики и научни резултати.