Операторът на електропреносната система на Естония, Elering, латвийският Augstsprieguma tīkls и литовският Litgrid завършиха успешна синхронизация с Континентална Европа през миналата седмица и така трите страни станаха независими от контролираната от Русия електроенергийна мрежа, съобщава CEE Energy news.

Регионалната група "Континентална Европа" на ENTSO-E (Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи) потвърди, че балтийските оператори са изпълнили всички технически изисквания след деветмесечен изпитателен период, който започна през февруари 2025 г.

Този важен етап изпълнява Споразумението за свързване от 2019 г., подписано от Полша и трите балтийски държави с подкрепата на операторите на електроенергийната мрежа на Европа. Проектът изискваше сериозна модернизация на инфраструктурата в региона.

Той включва също успешното въвеждане на интерконектора Harmony Link между Полша и Литва, чието пускане в експлоатация е планирано за 2030 г.

Литва, Латвия и Естония бяха свързани със Северозападна Русия и Беларус чрез мрежата БРЭЛЛ, която стъпва на инфраструктура от съветско време. От години балтийските страни не разчитат на руски ток за своите нужди, но връзката е важна заради осигуряването на стабилността на мрежата.

Най-общо казано, работната ѝ честота от 50 херца (каквато е стандартната в Европа) отразява баланса между търсене и предлагане на електроенергия. Ако няма достатъчно производство, тя пада. Ако пък няма достатъчно консуматори, следва повишение. И двете отклонения са лоши и могат до доведат до повреди или даже до катастрофален срив на електрозахранването.

Колкото по-голяма е една електрическа система, толкова по-стабилна е нейната честота - има повече "инерция", която ѝ позволява да поеме временен дисбаланс при спирането на голям производител или консуматор на ток. Това е и причината излизането от БРЭЛЛ да се планираше около 10 години.

Имаше опасения, че Русия може да саботира отделянето на балтийските страни, особено в уязвимия период от няколко дни, когато техните енергетики трябваше да работят като "остров" с по-малък резерв за стабилизация. За щастие, всички предварителни мерки по подготовката на населението за временни сривове на електрозахранването се оказаха излишни - процесът по скъсване с БРЭЛЛ мина безаварийно.

Така балтийските държави вече управляват честотния контрол заедно с мрежата на Континентална Европа, която обслужва над 400 милиона клиенти.