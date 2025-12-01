Операторът на електропреносната система на Естония, Elering, латвийският Augstsprieguma tīkls и литовският Litgrid завършиха успешна синхронизация с Континентална Европа през миналата седмица и така трите страни станаха независими от контролираната от Русия електроенергийна мрежа, съобщава CEE Energy news.
Регионалната група "Континентална Европа" на ENTSO-E (Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи) потвърди, че балтийските оператори са изпълнили всички технически изисквания след деветмесечен изпитателен период, който започна през февруари 2025 г.
Балтийските страни най-накрая напускат енергетиката на СССР
Подводни кабели, резервни мощности, но и ограничаване на потреблението са част от плана
Този важен етап изпълнява Споразумението за свързване от 2019 г., подписано от Полша и трите балтийски държави с подкрепата на операторите на електроенергийната мрежа на Европа. Проектът изискваше сериозна модернизация на инфраструктурата в региона.
Той включва също успешното въвеждане на интерконектора Harmony Link между Полша и Литва, чието пускане в експлоатация е планирано за 2030 г.
Литва, Латвия и Естония бяха свързани със Северозападна Русия и Беларус чрез мрежата БРЭЛЛ, която стъпва на инфраструктура от съветско време. От години балтийските страни не разчитат на руски ток за своите нужди, но връзката е важна заради осигуряването на стабилността на мрежата.
Най-общо казано, работната ѝ честота от 50 херца (каквато е стандартната в Европа) отразява баланса между търсене и предлагане на електроенергия. Ако няма достатъчно производство, тя пада. Ако пък няма достатъчно консуматори, следва повишение. И двете отклонения са лоши и могат до доведат до повреди или даже до катастрофален срив на електрозахранването.
Колкото по-голяма е една електрическа система, толкова по-стабилна е нейната честота - има повече "инерция", която ѝ позволява да поеме временен дисбаланс при спирането на голям производител или консуматор на ток. Това е и причината излизането от БРЭЛЛ да се планираше около 10 години.
Безаварийно: Балтийските страни скъсаха енергийната си връзка с Русия
Те успешно се включиха в европейската система
Имаше опасения, че Русия може да саботира отделянето на балтийските страни, особено в уязвимия период от няколко дни, когато техните енергетики трябваше да работят като "остров" с по-малък резерв за стабилизация. За щастие, всички предварителни мерки по подготовката на населението за временни сривове на електрозахранването се оказаха излишни - процесът по скъсване с БРЭЛЛ мина безаварийно.
Така балтийските държави вече управляват честотния контрол заедно с мрежата на Континентална Европа, която обслужва над 400 милиона клиенти.