Продажбата на стартови комплекти с български евромонети започва официално от днес, като те вече са достъпни за граждани и бизнес в цялата страна. Началото на кампанията е част от подготовката за преминаването към еврото от 1 януари 2026 г., когато новата валута ще стане официално платежно средство у нас.

До тогава монетите могат да бъдат притежавани, но не и използвани в обращение.

Стартови комплекти за граждани

Физическите лица могат да закупят стартови комплекти от Българската народна банка, търговските банки и "Български пощи" ЕАД. При покупка се изисква идентификация на получателя в съответствие със законите срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Комплектът за гражданите включва 42 евромонети от всички номинали на обща стойност €10,23. Продажната цена е 20 лева за комплект, като едно лице може да закупи до 2 комплекта в рамките на една трансакция.

Върху продажбата не се начислява ДДС.

За търговци - 10 пъти по-голям пакет

Търговците могат да се снабдят със стартови комплекти единствено чрез търговските банки. И тук е задължително установяването на самоличността на представителя на фирмата, съобразно изискванията за предотвратяване на финансови престъпления.

Комплектът за бизнеса съдържа 420 евромонети на обща стойност €102,30 и се продава за 200 лева. Пропорцията на монетите от всички номинали е съобразена с нуждите на търговците за работа с брой платежни средства в първите дни след въвеждането на еврото.

Продажбата на стартовите комплекти ще продължи от 1 декември 2025 г. до деня преди официалното преминаване към новата валута, т. е. до края на годината. Междувременно банките вече подготвят и зареждането на ATM устройства и други машини за самообслужване с евробанкноти, за да бъде осигурен плавен преход към еврото в първите дни на 2026 г.