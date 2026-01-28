107 076 000 000 лева - толкова пари държат българските домакинства на депозит към края на месец декември 2025 г., показват данните на Българската народна банка. Това е абсолютен рекорд, дошъл след скок от почти 20 на сто на годишна база - говорим за 17,7 млрд. лева повече само в рамките на 12 месеца.
Огромен фактор за това очевидно е било приемането на еврото и възможността за автоматично и безплатно превалутиране - само през декември депозитите са набъбнали с около 6,2 млрд. лева.
Това са пари, които се държат на среден лихвен процент от 0,81% в лева или 1,44% в евро към ноември миналата година. През същия месец инфлацията на годишна база е била 5,2%., а месец след това - 5%. Казано иначе, доходността по депозитите ни не е достатъчна да покрие ръста на цените и таксите за обслужване, като в крайна сметка сме на загуба.
Да отидем на пазар
Тъй като 107 милиарда лева не са сума, която лесно можем да си представим (същото се отнася и за 54,7 млрд. евро), решихме да си направим много прост и леко спекулативен експеримент - какво може да се купи с толкова много пари.
Добре известно е, че българинът обича да инвестира в имоти (особено в София), така че започваме с тях. При средна цена на квадратен метър в столицата от около 4360 лева според обявите в една от големите платформи, можем да си купим 24,5 млн. квадрата. Това са над 306 хиляди средни апартамента от 80 квадратни метра.
Според актуалните данни на НСИ, това са близо половината от полезната площ на жилищата в София и от общата им бройка.
Българинът много обича и своя автомобил. Не е случайно, че миналата година беше рекордна и по покупки на нови коли - много левове се превърнаха в конски сили. Най-много от това изглежда спечели Toyota, като нейната Corolla беше най-купуваният автомобил у нас.
При цена от 39 452 лева за базовата версия, с депозитите в банките купуваме 2,7 млн. коли. Това означава, че почти целият автопарк у нас може да бъде подменен с нови возила.
Нека да погледнем и малко по-патриотично и с мисъл за националната сигурност. Втората партида изтребители F-16 дойде у нас при цена от около 2,5 млрд. лева бройката. С парите в банките директно можем да се оборудваме с 4 ескадрили и общо 43 самолета. Или малко по-малко, защото тези самолети изискват доста скъпи укрития и друга инфраструктура.
Накрая ще играем на едро. С парите от депозити в банки може да се купи приблизително цялата българска икономика от не чак толкова далечната 2018-а. Тогава БВП на нашата страна е бил 107,925 млрд. лева. Като алтернативен вариант, може да си купим актуалната икономика на Северна Македония - и да ни останат още доста пари за харчене.
Въпрос на манталитет (и не само)
Разбира се, нещата не са толкова прости. Както добре знаем от няколко кризи през най-новата ни история, банките спират да съществуват в момента, в който хората изтеглят парите си от тях, а освен това многото депозити на ниска лихва са сред факторите кредитирането у нас да е изключително достъпно (дали това задължително е нещо хубаво вече е тема на друг разговор).
Освен това, сигурността на гарантирания депозит е нещо, което се оценява от мнозина и днес. "Депозитът в момента не носи голяма доходност, но носи стабилност и е без риск. Повечето българи държат в този продукт парите си", подчерта неотдавна в телевизионно интервю главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.
И той обаче подчерта, че търсещите по-висока доходност трябва да се насочат към инвестиционни продукти. А макар делът на тези потребители да расте, той остава изключително нисък на европейско ниво - около 10% при средно 24%. Близо три четвърти от спестяванията стоят на депозит.
"Традиционно, ние, българите, заради различни културни и исторически събития, инвестираме в депозити и в недвижими имоти. Това е просто нашето традиционно отношение", коментира пред Money.bg експертът по управление на лични финанси Петко Тодоров.
Според него в краткосрочен план еврото няма да донесе промяна в това отношение: "Възможностите ще се увеличат, но не бива да подценяваме факта, че процесът на промяна на начина на мислене, на отношението към парите и на общата финансова грамотност отнема време".
И, все пак, представете си 2,7 млн. Короли на светофара на "Орлов мост" - задръстването ще е до Пекин и обратно, та и малко отгоре...