Преди малко повече от десетилетие таксиметровите шофьори в Америка гледаха как Uber разрушава поминъка им. Историята се повтаря — само че този път разрушителят няма никой зад волана.

Waymo, автономното подразделение на Alphabet, вече осигурява над 400 000 платени пътувания седмично в десетина американски града. Компанията набра 16 милиарда долара при оценка от 126 милиарда и обяви планове за навлизане в над 20 нови града през 2026 г., включително Лондон и Токио. До края на годината Waymo планира да достигне милион напълно автономни пътувания на седмица. Само за 2025 г. компанията е учетворила обема на дейността си.

За шофьорите, които карат за Uber и Lyft — сред тях хиляди съкратени при последните "оптимизации" в технологичните компании, тези числа звучат съвсем различно от ентусиазма в презентациите за инвеститори, пише Quartz в свой материал.

Данните вече говорят. Според анализаторската компания Gridwise, която проследява приходите на шофьорите в споделения транспорт, в петте града с активни роботаксита шофьорите са изпълнявали с 5,3% по-малко пътувания на час в четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период година по-рано. В национален мащаб спадът е 2,6%.

Делът на реалното натоварване — времето, прекарано в превозване на пътници спрямо общото онлайн време — също е намалял по-осезаемо в градовете с автономни коли. Gridwise са внимателни: сезонните фактори, алгоритмите на платформите и местните условия също влияят. Но моделът е последователен — навсякъде, където Waymo работи, Uber шофьорите карат по-малко и чакат повече за поръчки.

Паралелът с такситата не е нов, но е точен. Uber не унищожи таксиметровия бизнес за една нощ — той постепенно срина икономическата му логика. Шофьорите в споделения транспорт имат автомобилни кредити и застраховки.

Почасовото им заплащане е намаляло в Остин, Лос Анджелес и Сан Франциско — въпреки че приходите на пътуване са леко нараснали. Изводът: всеки превоз носи малко повече, но превозите са по-малко.

Прогнозата на S&P Global е ясна: до 2030 г. роботакситата ще поемат около 10% от всички споделени пътувания в САЩ, а към 2041 г. ще са равностойни на управляваните от хора. Ценовата разлика ще е решаваща — роботакси се очаква да бъде с над 60% по-евтино от пътуване с жив шофьор.

Waymo не е сама. Tesla, Zoox от групата на Amazon и стартъпи като Waabi и Nuro работят активно по собствени комерсиални услуги за автономни превози на американския пазар. Tesla Cybercab се забави много, но вече е факт и се разраства. Китайските компании Apollo Go на Baidu и WeRide навлизат амбициозни в нови държави. Натискът не идва от един играч — идва от цяла индустрия.

Има и по-тиха промяна. Шофьорът на Uber в Детройт или Финикс харчи парите си там — за наем, храна, сервиз. Waymo не прави нищо от това. Приходите отиват в Маунтин Вю.

Картината за Waymo и конкурентите му не е безоблачна. Федерални регулатори са открили разследвания след инциденти в училищни зони, а в Лос Анджелис протестиращи са запалили редица роботаксита — превърнали ги в символ на технологичното надмощие.

В Ню Йорк губернаторът Кейти Хокъл се отказа от предложение за пилотни проекти с роботакси извън Ню Йорк Сити след натиск от синдикати, шофьори и транспортни работници.

Изпълнителният директор на Alphabet Сундар Пичай обаче е особено мотивиран да се справи с тези проблеми. Той ще получи до 260 милиона долара бонус, директно обвързан с ръста на оценката на Waymo.