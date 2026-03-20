Uber и производителят на електромобили Rivian обявиха сделка, която може да преначертае бъдещето на градския транспорт: до 2031 г. по улиците на 25 града в САЩ, Канада и Европа ще се движат до 50 000 автономни таксита — без нито един шофьор зад волана, съобщава CNBC.

Uber ще инвестира до 1,25 милиарда долара в Rivian срещу ексклузивно право да разпространява автономните версии на предстоящия електромобил R2 през своята платформа. Първоначална вноска от 300 млн. долара се очаква скоро след подписването, а останалите траншове са обвързани с постигането на конкретни резултати.

Планът предвижда закупуването на 10 000 роботаксита в първа фаза, с опция за още 40 000 от 2030 г. нататък. Първите градове, които ще приемат автономните превозни средства, са Сан Франциско и Маями — през 2028 г.

Пазарната реакция беше незабавна: акциите на Rivian скочиха с около 10%

Защо Rivian?

Главният изпълнителен директор на Uber Дара Хосровшахи посочи вертикалната интеграция на Rivian като ключов фактор — компанията проектира едновременно автомобила, изчислителната платформа и софтуера, като запазва пълен контрол върху производството. Rivian разполага и с нарастваща база от потребителски данни от комерсиални операции, което ускорява развитието на автономните технологии.

Компанията залага на нов процесор RAP1 — собствена платформа за изкуствен интелект в реално време, както и на мултимодална система за възприемане на средата.

Главният изпълнителен директор на Rivian Ар Джей Скаринджи е категоричен: новото поколение AI чипове и алгоритми вече прави мащабните роботакси флотилии не просто възможни, а неизбежни.

Сделката не е изолирана. Тя следва партньорство за $5 милиарда на Rivian с Volkswagen и се нарежда до поредица от Uber анонси с Lucid, Zoox на Amazon, Stellantis и Nvidia. Секторът привлича трилиони в прогнозирана пазарна стойност — но има и история на пропуснати цели. Самият Uber изостави собствената си програма за автономно шофиране преди години.

Пазарният лидер засега остава Waymo, подкрепена от Alphabet. Въпросът не е дали роботаксита ще се появят по улиците — а кой ще спечели надпреварата да ги пусне в достатъчен мащаб.