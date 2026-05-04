По-голямата част от пазара на краткосрочни наеми в Гърция се намира извън големите градове. Това поставя под сериозно съмнение широко разпространеното твърдение, че платформи като Airbnb са основен двигател на ръста на наемите в урбанизираните зони.

Данни на браншовата организация Stama (Асоциация на компаниите за краткосрочно отдаване под наем) показват, че около 60 000 активни имота за краткосрочно наемане са разположени извън големи градски центрове като Атина и Солун. Става дума основно за ваканционни жилища със силно изразена сезонност, които имат ограничено влияние върху жилищните пазари в големите градове.

Това разпределение показва, че краткосрочните наеми не са еднозначно свързани с поскъпването на дългосрочните наеми в градовете, а по-скоро отразяват туристическата активност в периферни и ваканционни райони, смятат експерти.

Още по-показателна е картината при реалната активност. В областта Атика са издадени около 30 000 регистрационни номера на имоти за краткосрочно отдаване, но по-малко от половината от тях са действително активни. Подобна е ситуацията и в Солун, където от приблизително 4000 регистрирани имота значителна част не се използват за краткосрочни наеми. Част от тези жилища се обитават от собствениците им или се отдават дългосрочно.

Според бранша това означава, че реалният натиск от страна на краткосрочните наеми върху жилищния пазар е по-ограничен от често представяния в публичното пространство.

По-голям проблем - празните жилища

Паралелно с това експертите обръщат внимание на друг, много по-голям проблем - ниската степен на използване на наличния жилищен фонд. Според оценки в Гърция има над 500 000 жилища, които остават празни.

"Държавата, банките и управляващите кредити държат портфейл от имоти - от наследства и принудителни продажби. Той е над 2 пъти по-голям от броя на жилищата, използвани за краткосрочни наеми", коментира председателят на Stama Greece Василис Аргиракис.

По думите му тези активи остават неизползвани заради сложни административни процедури и липса на политики за бързото им включване в жилищното предлагане. В същото време обществената дискусия често се фокусира върху ограничения за краткосрочните наеми, вместо върху мерки за активиране на "затворените" имоти, смятат от браншовата организация.