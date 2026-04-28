В понеделник Shell обяви, че е постигнала съгласие за придобиване на канадския производител на енергия ARC Resources в сделка на стойност около 16,4 милиарда щатски долара. Канадските медии съобщиха, че стойността на сделката е 22 милиарда канадски долара, включително поетия дълг.

Сделката ще добави приблизително 370 000 барела петролен еквивалент на ден към портфолиото на Shell и е предназначена да увеличи дългосрочното производство на петрол и газ на листваната в Лондон компания, пише CNBC.

Придобитите активи ще осигурят директни доставки на природен газ за мащабния проект LNG Canada в Британска Колумбия, в който Shell е основен партньор.

Шистовият басейн Монтни

Ваел Саван, главен изпълнителен директор на Shell, описа придобиването като хоз за "закрепване на нискобюджетното и нисковъглеродно производство" в богатия шистов басейн Монтни в Западна Канада.

Шистовата формация е един от най-големите и икономически значими ресурси на природен газ и лек нефт в Северна Америка. Обхваща около 130 000 кв. км - площ, по-голяма от тази на България.

Формацията съдържа три основни зони: сух газ на запад, богат на течности газ (кондензат) в центъра и лек нефт на изток. Оценява се на 449 трилиона кубични фута пазарен природен газ, което би могло да задоволи нуждите на Канада за следващите 145 години.

Част от стратегията на компанията

Едно от най-големите съоръжения на Shell - заводът Pearl GTL в Катар, който е и най-големият в света за превръщане на газ в течни горива, беше ударен от ирански ракети в средата на март 2026 г.

Производствена линия бе сериозно повредена и се очаква да бъде затворена за поне една година, пише WSJ. Това доведе и до спад в добива. Shell официално намали прогнозата си за производство на газ за първото тримесечие на 2026 г.

И въпреки физическите щети, британската компания отчете по-високи печалби от своето звено за търговия с петрол и химикали. Хаосът на пазарите и затварянето на Ормузкия проток повишиха цените на сорт Брент до над 100 долара за барел.

Войната подкопава доверието в природния газ като надеждно гориво. В резултат на това Shell засилва фокуса си върху региони с по-малка геополитическа опасност, като Канада и Бразилия. От компанията виждат "огромни възможности" за нови инвестиции в Южна Америка също.

Сделката за канадската ARC Resources се очаква да бъде финализирана през втората половина на 2026 г., след одобрение от регулаторите и акционерите.