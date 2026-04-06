Канадският синтетичен суров петрол се търгува с премия от около 19 долара за барел над американския еталон West Texas Intermediate (WTI) — рязко поскъпване, което отразява световната надпревара за дизелово гориво след блокадата на Ормузкия проток.

Синтетичният суров петрол продукт, получен от битум в нефтени пясъци, практически освободен от сяра, азот и тежки метали. Процесът включва фракциониране на битума и преобразуване на остатъчната фракция — получените въглеводородни потоци се обработват и се смесват в краен синтетичен продукт.

Резултатът е суровина, която рафинериите могат да преработват без скъпи допълнителни мощности и от която се получава дизелово гориво при дестилация.

Нефтените пясъци на Алберта са третите по големина доказани петролни резерви в света — около 158 милиарда барела, или близо 10% от световните резерви. Секторът е произвеждал над 3,5 милиона барела на ден суров нефт през 2024 г., което представлява над 75% от общото петролно производство на Канада.

Дизелова криза в основата на търсенето

Войната между САЩ, Израел и Иран на практика затвори Ормузкия проток — ключов маршрут за около 20% от световната петролна търговия. Рафинериите от Персийския залив, крупни доставчици на дизел, бяха изведени от строя, а световните фючърси на дизелово гориво за първи път от 2022 г. надхвърлиха 200 долара за барел.

Нефтохимическите заводи търсят алтернативни суровини, а канадският синтетичен нефт е сред най-изгодните им варианти.

Canadian Natural Resources (CNR) — най-голямото петролно дружество на страната, отчете рекордно добиване и преработка от нефтените пясъци от около 620 000 барела на ден в последното тримесечие, с коефициент на натоварване на мощностите от 105%.

Компанията вдигна прогнозата си за производство за 2026 г. до между 1,62 и 1,67 милиона барела петролен еквивалент на ден.