Около 900 бензиностанции във Франция останаха без поне един вид гориво през тази седмица, след като таваните на цените, въведени от TotalEnergies, предизвикаха скок в търсенето, става ясно от данни на Министерството на енергетиката в страната в Париж, цитирани от Bloomberg.

Около 700 от тези станции принадлежат на енергийния гигант, която ограничи цената на бензина до 1,99 евро за литър и на дизела до 2,09 евро за литър — доста под рекордните средни национални нива, които достигнаха 2,25 евро за дизела към 30 март.

Властите твърдят, че са засегнати по-малко от 10% от бензиностанциите във Франция и проблемът е логистичен и не е причинен от нарушени доставки.

TotalEnergies удължи таваните до 7 април, за да обхване периода на великденските празници. Междувременно компании от логистичния сектор организираха протести близо до Лион и Париж с искане за директна помощ за гориво.

Борбата за гориво прекроява и глобалните маршрути за корабоплаване. Най-малко три танкера, превозващи дизел от Съединените щати към Европа, внезапно промениха курса си в Атлантическия океан, като единият се насочи към Того, а други два завиха на югоизток — привлечени от по-високи цени другаде.

Австралия е една от страните, които агресивно изкупуват горива.