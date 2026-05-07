Lufthansa се готви да въведе междинни спирки за зареждане с гориво при по-дълги полети, ако кризата с недостиг на реактивно гориво поради войната в Близкия изток продължи. Това обяви главният изпълнителен директор на авиокомпанията, цитиран от световните медии.

Мярката ще позволи на германския превозвач да поддържа най-печелившите си маршрути на дълги разстояния, въпреки потенциалния недостиг на горива, пише Politico.

Секторът е изправен пред нарастваща криза поради спирането на танкерния трафик през Ормузкия проток, който представлява около половината от вноса на реактивно гориво в ЕС.

"Ако не можете да стигнете до целевото си летище с горивото, което имате, тогава трябва да правите спирки за зареждане. Все още това не е на дневен ред, но разбира се, че се подготвяме за този сценарий", коментира главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор по време на представяне на резултатите на компанията за първото тримесечие.

Очаква се кризата с горивата да струва на германската авиокомпания 1,7 милиарда евро.

"Един потенциален вариант би бил да се добавят спирки за зареждане с гориво по избрани маршрути на дълги разстояния до Азия или Африка, ако гориво не е налично в съответната дестинация", заяви главният финансов директор Тил Щрайхерт, цитиран от Bloomberg.

Lufthansa засилва контрола върху разходите, за да защити печалбите си. За изненада на някои анализатори, авиокомпанията потвърди, че печалбите на авиокомпанията за цялата година вероятно ще бъдат значително по-високи от миналогодишните, въпреки по-високите разходи за гориво и сериозните трудови конфликти.

Авиокомпанията планира да компенсира допълнителните 1,7 млрд. евро разходи за гориво чрез по-високи цени на билетите, корекции в мрежата и икономии на разходи. Това включва замразяване на наемането на персонал за неоперативни позиции и преглед на разходите по различни проекти.

През април Lufthansa съкрати 20 000 полета, за да елиминира маршрути, които бяха станали нерентабилни поради по-високите разходи за гориво. Компанията също така извади от употреба целия флот от 27 самолета на дъщерното си дружество CityLine предсрочно.